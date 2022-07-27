مصر عالجت ثلث مرضى «فيروس سي» في شرق المتوسط

عربيات ودوليات

أشاد المكتب الاقليمي لمنظمة الصحة العالمية بمبادرة مصر في الكشف عن التهاب الكبد الوبائي «فيروس سي» في اقليم شرق المتوسط، مشيرا الى نجاحها في علاج ثلث المصابين بهذا الوباء في الاقليم، فيما كشف مسؤول مصري تفاصيل الخطة التي نفذتها بلاده لتحقيق ذلك. وقال المكتب الاقليمي لمنظمة الصحة العالمية، بمناسبة اليوم العالمي للالتهاب الكبدي الذي يوافق 28 يوليو ان «فيروس سي» يصيب 360 مليون شخص على مستوى العالم، ويؤدي الى وفاة 3 آلاف شخص كل يوم.

وأوضح المكتب انه «في اقليم شرق المتوسط اكتسب التصدي لالتهاب الكبد الفيروسي، لا سيما فيروس سي، زخما بين عامي 2016 و2021»، مشيدة بأن مصر «أخذت زمام المبادرة بنموذج قائم على الرعاية الصحية الأولية فنسقت حملتها الوطنية وكشفت على 60 مليون شخص، وعالجت 4 ملايين». وتابعت المنظمة العالمية ان مصر «نجحت في علاج ثلث المصابين بالتهاب الكبد سي في الاقليم لكن لا تزال هناك بلدان اخرى تواجه صعوبات في اتاحة خدمات التهاب الكبد للمحتاجين اليها».

وعن خطة مصر في تحقيق ذلك، قال المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية حسام عبدالغفار، انه «في عام 2011 بدأ العمل على استراتيجية جديدة لعلاج المرضى وبدأ تطبيقها عام 2014 مع اكتشاف عقار «سوفالدي» الذي تم توفيره بـ5 من الف من السعر العالمي، للبدء في مرحلة جديدة من علاج المرضى بالمجان، كما نجحت مصر في تصنيعه محليا». وتابع عبدالغفار في تصريحات لموقع قناة «سكاي نيوز عربية»، انه «في اكتوبر 2018 اطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي مبادرة القضاء على فيروس سي واستهدفت مسح 60 مليون مصري بدءا من الفئة العمرية الأكبر من 18 عاما».

وشدد المتحدث على ان «المبادرة نجحت في اكتشاف 2.2 مليون و4968 من حاملي الأجسام المضادة، كما تم اطلاق امتداد للمبادرة في ديسمبر 2018 بمسح 11 مليون و694 الف و612 طالبا، وتم اكتشاف 25 الفا و911 حاملا للأجسام المضادة، حتى نهاية العام الدراسي 2021-2022».

واستطرد عبدالغفار: «أطلق برنامج فرعي للمبادرة في ابريل 2019 لمسح مرضى الأقسام الداخلية، وتم تطبيقه في 459 مستشفى، ما اسفر عن مسح 152 ألفا و159 مريضا، واكتشاف 6102 اصابة بفيروس سي، بالاضافة الى 893 اصابة بفيرس بي».