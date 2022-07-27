سان جرمان أنهى جولته اليابانية بفوز عريض

دوليه

أنهى باريس سان جرمان بطل فرنسا جولته الصيفية في اليابان بفوز ثالث توالياً، على حساب غامبا أوساكا 6-2 أول من أمس في أوساكا.

وتناوب على تسجيل نصف دزينة سان جرمان الإسباني بابلو سارابيا (28)، البرازيلي نيمار (32 من ركلة جزاء و59)، البرتغالي نونو منديش (37)، الأرجنتيني ليونيل ميسي (39) وكيليان مبابي (86 من ركلة جزاء)، مقابل هدفين لكيسوكي كوروكاوا (34) وهيروتو يامامي (70). وبعد تركه اليابان، يواجه الفريق المملوك قطرياً نانت في كأس الأبطال الفرنسية الأحد في تل أبيب. وخاض النجمان نيمار وميسي أول سبعين دقيقة، ضمن تشكيلة المدرب الجديد كريستوف غالتييه الذي تسلم مهماته الفنية مع الفريق الباريسي قادماً من نيس هذا الصيف.

وقال غالتييه عقب خوض فريقه مباراته الثالثة في غضون 6 أيام «تمرنا كثيراً، لعبنا كثيراً مع وقت قليل من الراحة»، مؤكداً أن اللعب بمواجهة الأندية اليابانية التي تخوض حالياً غمار الدوري «دفعنا لكي نرفع مستوى تحضيراتنا البدنية». وأردف» ولكن في الاجمال أنا راضٍ عن المباراة وبشكل عام عن المباريات الثلاث التي خضناها في اليابان».

وبعد تسجيله من نقطة الجزاء، منح نيمار هدفاً لميسي أفضل لاعب في العالم سبع مرات. وردّ ميسي الجميل لأغلى لاعب في العالم والذي سرت تكهنات حول تركه سان جرمان قبل أن يؤكد في الأيام الأخيرة بقاءه. ووقع النجم الآخر مبابي اسمه على لائحة المسجلين من نقطة الجزاء، بعد دخوله في النصف الساعة الأخير.

وعبّر غالتييه عن قلقه من تلقي فريقه هدفين أمام صاحب المركز الـ 16 من أصل 18 في الدوري، قائلاً «لا يزال هناك الكثير من العمل لأننا تلقينا هدفين، وهو عدد كبير للغاية». وختم «آمل في أنه حتى عندما نكون متقدمين بفارق كبير، سيكون من الصعب التغلب علينا عندما يتعين علينا الدفاع كفريق. يجب أن نكون أكثر تنظيماً».

