الإصابة تبعد بوغبا عن يوفنتوس

دوليه

كشف تقرير صحافي إيطالي، عن فترة الغياب المحتملة للفرنسي بول بوغبا، لاعب وسط يوفنتوس، الذي تعرض لإصابة قوية خلال تدريبات الأحد الماضي تحضيرا لبداية الموسم الجديد. وانضم بوغبا لصفوف «السيدة العجوز»، خلال الصيف الحالي، في صفقة انتقال حر بعد رحيله مجانا عن مان يونايتد، عقب نهاية عقده مع الفريق الإنكليزي.

وكان يوفنتوس أعلن أول من أمس، نتيجة الفحوصات التي أجراها بوغبا، حيث أظهرت أن اللاعب يعاني من إصابة في الغضروف المفصلي.

وقالت صحيفة «توتو سبورت» الإيطالية، إن إصابة بوغبا تتطلب إجراءه لعملية جراحية، مشيرة إلى أنه سيغيب على إثرها لمدة تتراوح بين 30 و35 يوما.

ومن ناحية أخرى، لفت موقع «فوتبول إيطاليا»، إلى أن هذا النوع من الإصابات يتطلب من أسبوعين إلى 3 أسابيع، موضحة في الوقت ذاته إلى أنه إذا أجرى عملية جراحية، فستمتد فترة غيابه إلى شهرين.

