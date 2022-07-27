ميلان يفكر في زياش

دوليه

قال تقرير صحافي إيطالي، إن الدولي المغربي حكيم زياش لاعب تشلسي، عاد لحسابات ميلان للتعاقد معه خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية. وبحسب صحيفة «لاغازيتا ديلو سبورت» الإيطالية، فإن ميلان يسعى لإبرام التعاقد مع البلجيكي تشارلز دي كيتليري لاعب خط وسط كلوب بروج، لكن ميلان لم ينجح في التوصل لاتفاق مع ناديه.

وأضافت الصحيفة: «تم عقد اجتماع بين الناديين في الأسبوع الماضي، وانتهى بشكل إيجابي، لكن لم يتم التوصل لأي اتفاق». وأشارت الصحيفة، إلى أن ميلان مستعد لتحويل جهوده إلى حكيم زياش إذا فشلت صفقة دي كيتليري. وأفاد التقرير، بأن زياش حريص على الانتقال لميلان، على الرغم من اهتمام ليدز يونايتد وإيفرتون بضمه.

وأبرزت «لاغازيتا ديلو سبورت»، رغبة ميلان في إبرام الصفقة مع تشلسي بأقل من 10 ملايين يورو، وأن اللاعب المغربي سيكون مستعدا لتخفيض راتبه من أجل تسهيل انتقاله للروسونيري.