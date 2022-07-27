الشاهين: سنودن رئيساً للجنة الحكام

محلية

أعلن رئيس اتحاد الكرة عبدالله الشاهين عن إطلاق استراتيجية للحكام يوم 7 أغسطس المقبل من خلال مؤتمر صحافي بحضور الأيرلندي ألان سنودن الذي سيرأس لجنة الحكام مع فريق يضم عناصر محلية وأخرى أجنبية. وقال الشاهين في تصريح على هامش قرعة مسابقات الموسم الجديد التي سحبت أول من أمس في مقر اللجنة الأولمبية: «هنالك خطة للارتقاء بالتحكيم من خلال الاستراتيجية التي سيطلقها سنودن في مؤتمر صحافي يوم 7 أغسطس المقبل».

وتوقع الشاهين أن يكون الموسم الجديد ساخناً من اليوم الاول بعد النظام الجديد الذي وضعه اتحاد الكرة ورفع به متوسط عدد المباريات في الموسم للفريق إلى 32 مباراة بعد أن كان 22 مباراة في الموسم، مضيفاً: «النظام الجديد للدوري لا مجال للخطأ فيه خصوصاً للفرق الكبيرة لأن كل النقاط محسوبة من الجولة الأولى حتى الأخيرة».

وشدد الشاهين على ضرورة توقيع عقود مع جميع اللاعبين المسجلين في فرق الدوري الممتاز، وقال: «لا يمكن لأي ناد أن يسجل أي لاعب سواء كويتي أو غير كويتي أو أجنبي في قائمة دون عقد محترف، وذلك حسب لائحة أوضاع اللاعبين التي أصردها الاتحاد منذ أسبوعين».

