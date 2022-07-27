القادسية اكتسح الفحيحيل بـ «سباعية»

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اكتسح القادسية ضيفه الفحيحيل 7-0 في المباراة الودية التي جمعتهما أول من أمس على ملعب فاروق إبراهيم ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد. وافتتح العاجي مامادو سورو سجله التهديفي مع الأصفر بثلاثية مقابل هدف لكل من منصور العنزي، وأحمد الرياحي، وعيد الرشيدي، وأحمد شبيب.

ودفع مدرب القادسية ناصر الشطي بتشكيلتين مختلفتين خلال شوطي المباراة، فلعب الشوط الأول بالحارس علي جراغ وضاري سعيد والألباني لورانس تراشي وفيصل الشطي ومنصور العنزي والتونسي حسام السويسي وسلمان البوص وطلال الأنصاري وحمد أمان ونايف زويد والأردني أحمد الرياحي.

في حين أشرك في الشوط الثاني كل من: الحارس مبارك الحربي، وحسين غملوش والبوركيني باتريك مالمو وخالد إبراهيم وراشد الحساوي وعبدالله العنزي ومشاري العازمي وأحمد شبيب وعيد الرشيدي وبدر المطوع ومامادو سورو. ومن المقرر أن يلعب القادسية مباراة ودية ثانية مع خيطان غداً الخميس قبل أن يغادر السبت إلى القاهرة لإقامة معسكره التدريبي الذي يستمر حتى 15 أغسطس المقبل.