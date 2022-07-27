غرامة آسيوية على العربي بسبب التدخين

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قرر الاتحاد الاسيوي لكرة القدم تغريم النادي العربي 3 آلاف دولار أميركي بسبب التدخين خلال مباراة الفريق ضد الرفاع البحريني في مسابقة كأس الاتحاد الاسيوي يوم 18 مايو الماضي. وأصدرت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد الآسيوي مجموعة من القرارات بخصوص عدد من المخالفات للوائح وأنظمة المسابقات وذلك خلال الاجتماع الذي عقد يوم 22 يوليو. وجاءت الغرامة على العربي بسبب مخالفة المادة 10.4 من دليل مسابقات الاتحاد الآسيوي حيث رصد المراقب تدخين عدد من مشجعي النادي في المدرجات ونظرا لعدم وجود سوابق فان العربي ملزم بدفع 750 دولاراً من المبلغ خلال 90 يوما من صدور القرار فيما قررت اللجنة تعليق 2250 دولاراً وخضوعه لفترة اختبار لمدة عامين، وإذا حدثت مخالفة أخرى ذات طبيعة مماثلة خلال فترة الاختبار، فإن التعليق يلغى تلقائيًا، وتطبق العقوبة ويضاف إليها غرامة الانتهاك الجديد.

