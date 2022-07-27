بورحمة: «الرياضات الجوية» سينافس في «سباقات الفضاء»

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اعتمــد مجلــس إدارة النــادي الكويتــي للرياضــات الجـويــة برئـاســة سـامــي الشمــري انضمـام الفريق المتخصص بالروبوتات والذكاء الاصطناعي والذي يضم نخبة من الشباب وفريــق (BLUE TECH) المهتم بالألعاب الفريدة لتكون انطلاقة النادي الكويتي للرياضات الجوية.وقال أمين السر العام محمد بورحمة في تصريح صحافي إن نادي الرياضات الجوية قرر ضم هذا الفريق المتميز ليشارك في فعاليات النادي ورياضاته المتعددة حيث إن الفريق حاصل على انجازات عدة وحاصل على مراكز دولية متقدمة في عدد من المحافل الخارجية، مشيراً ان الفريق حاصل على المركز الأول في بطولة للغواصات الالية الاقليمية عن موضوع محاكاة انجازات المهمات في محطة الفضاء الدولية بالفضاء في ظروف تحاكي انعدام الجاذبية والجو تحت الماء على مستوى غرب آسيا المسابقة التي اقيمت في الشارقة مارس 2022 والتصفيات النهائية في يونيو 2022. واضاف بورحمة ان الفريق حصل أيضا على المركز الاول في اولمبياد الوطن العربي بتنظيم من الجمعية العربية الروبوتية والذكاء الاصطناعي، كما تم تنصيف الفريق من العشرة الاوائل في نهائيات بطولة العالم للغواصات الآلية التي اقيمت في جامعة ميريلاند في الولايات المتحدة، اضافة الي حصول الفريق على المركز الثالث في دوري الابداع الشبابي مستوى متقدم في مجال الروبوت. وقـال بورحمـة ان الفريــق سينافس في مجال البطولات المتخصصة للطيارات بدون طيار ( الدرون ) وفي بطولات سباق الفضاء وصناعة الصواريخ كما سيقوم الفريق بخدمات اجتماعية وتطوعية من خلال الدورات العلمية وسيكون عنصرا مهما في تأدية الخدمات في مجال تخصصه في خدمة المؤسسات الرسمية في الكويت تحت مظلة نادي الرياضات الجوية.

