تفوق أوزبكي في «الملاكمة الدولية».. و3 ميداليات للكويت

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احتل المنتخب الوطني المركز الخامس في بطولة الكويت الدولية الأولى للملاكمة للرجال، التي اختتمت مساء أول من أمس على حلبة صالة اتحاد اللعبة بضاحية صباح السالم، بعد أن حصد 3 ميداليات بواقع فضية جاءت عن طريق عبدالرحمن العنزي في وزن فوق الثقيل (+92 كغم)، وبرونزيتين عبر منصور مبارك في وزن 51 كغم وخالد الشمري في وزن 92 كغ، فيما نال منتخب أوزبكستان المركز الأول برصيد 6 ميداليات (5 ذهبيات وبرونزية واحدة). وجاء المنتخب التايلندي بالمركز الثاني في البطولة بميدالية ذهبية، وفضيتين، فيما حل المنتخب الصيني بالمركز الثالث بعد فوزه بميداليتين ذهبية وفضية، وذهب المركز الرابع إلى المنتخب الإيراني برصيد فضيتين و4 برونزيات، واحتل منتخب قيرغيزستان المركز السادس بميدالية فضية، وأخرى برونزية، وحل المنتخب الأوكراني في المركز السابع بميدالية فضية واحدة، فيما جاء العراق ثامنا بميداليتين برونزيتين، وتساوى منتخبا المغرب وهونغ كونغ بالمركز التاسع بميدالية برونزية. من جهته، ذكر اللاعب عبدالرحمن العنزي أنه قدم أفضل ما لديه في المواجهة الأخيرة بمسيرته الرياضية التي امتدت لاثنين وعشرين عاما، وقال: «جاءت المواجهة صعبة ومتكافئة في جميع الجولات، ولم أتوقع من المنافس أن يكون بهذا المستوى، وقد استفاد كثيرا من عامل الطول، وفي النهاية لا بد أن يكون هناك فائز وخاسر، وهذه الرياضة دائما».

