اتفاقية تعاون بين كاظمة و«أسد سبورت»

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وقعت شركة «أسد سبورت» اتفاقية تعاون مع كاظمة لتكون الشريك الرئيس والحصري في فئة الملابس والمتاجر الرياضية للنادي، وذلك لتوفير الملابس الرياضية لجميع الألعاب في النادي، بالإضافة إلى ملابس الفرق الأولى من كل لعبة، خلال الموسم الرياضي 2022-2023.وبهذه المناسبة قال مؤسس «أسد سبورت» مشاري بلال إن الاتفاقية سيتم بمقتضاها منح حق الامتياز الحصري للشركة لتصميم وإنتاج وتوزيع وتسويق وبيع كل الملابس والإكسسوارات الرسمية والتسويقية لجميع الألعاب بنادي كاظمة، مضيفا أنها ستتيح لعرض وبيع الاكسسوارات والملابس بشكل حصري في متاجر الشركة.واوضح بلال ان الطرفين اتفقا على اهمية معايير الجودة التي تهم الجميع، لافتا الي انه تم الاطلاع على العينات وتم اعتماد ما تم الاتفاق عليه من تشكيلات واسعة ذات جودة عالية.ولفت بلال الى انه سيتم تدشين الأطقم مع بداية الموسم الرياضي على ان يتم الاعلان عنه في وقت لاحق، مؤكدا ان «الاتفاقية تهدف للارتقاء بالجوانب الاستثمارية ونطمح لتطويرها بالمستقبل لتشمل جوانب أخرى تصب في مصلحة الجميع».

