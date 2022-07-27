هل سيطال الرياضة جزء من الإصلاح القادم؟

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عندما يقال «اذا غاب القط العب يا فأر» فإن ذلك مشابه لما يحدث الآن في الرياضة الكويتية حيث عدم وضوح الرؤية للوضع السياسي في الكويت شجع بعض القيادات الرياضية الجديدة الذين يعتقدون بأنها الفرصة المناسبة لاصدار قوانين وقرارات من غير رقابة حكومية بمباركة الاندية الرياضية التي دائما تفكر في مصلحتها؟ فعندما ارسل اتحاد كرة القدم لائحة الاحتراف للاندية لتطبيقها فورا فهو فتح شهية اللاعبين و الاداريين و النادي بأن سيكون هناك دعم سخي من الحكومة لهذا الدوري الذي اطلق عليه دوري المحترفين.

لذا فقد ارسلت بعض الاندية استفسارا للجهات المختصة تستفسر عن هذا الدعم بدفع رواتب و مصاريف الاحتراف بكرة القدم. في حين و بسبب فتح باب الاستثمار بالاندية فمن المفروض ان توقف دعم اللاعبين بمكافأة الـ 500 دينار (حيث يخصم النادي منها 100 فتصبح 400 او اقل) حيث إن اللاعب سيوقع عقدا احترافيا مع النادي وليس مع هيئة الرياضة وهنا فالنادي مسؤول عن توفير المبالغ اللازمة لتطبيق الاحتراف؟

الرجاء من المسؤولين في اتحاد كرة القدم الاجابة على هذا السؤال : من اين سيوفر النادي مقدم عقود اللاعبين ورواتبهم الشهرية ومكافأة نهاية الخدمة و التأمينات؟ سؤال كان على رئيس الاتحاد ونوابه الاجابة على هذا الاستفسار الذي سيشكل مستقبل اي لاعب يترك عمله او دراسته لكي يكسب الالوف او المئات او الملايين من الدنانير؟ (حلم) لذا فاسمحوا لي بأن اقول للاتحاد برافو على هذا الانجاز الورقي والتنظيم والتخطيط السيء الذي سيبدأ به الاتحاد موسمه القادم؟

بس ياريت يأتي احد مسؤولي اتحاد كرة القدم او هيئة الرياضة لكلية التربية الاساسية لكي يساعد الطلبة الرياضيين غير القادرين على الغياب من المحاضرات لان قرار هيئة الرياضة للتفرغ غير ملزم. في الكورس الصيفي؟ و السبب بسيط وواضح لان هذا اللاعب طالب لديه كورس صيفي يمنع فيه غياب المدرس او الطالب نصف ساعة و ليس محاضرة كاملة او ايام...الخ فهذا اللاعب المحترف حسب رأي الاتحاد يعاني من تنفيذ قرار الهيئة او النادي او الاتحاد او الكلية او الدكتور؟

وفي الختام اكيد اسعدنا خبر تعيين رئيس مجلس وزراء جديد بتولي الشيخ أحمد نواف الصباح لهذه المسؤولية خلال الفترة القادمة. فهو رجل مارس الرياضة وكرة القدم كلاعب واداري و يعرف اين مشكلة الرياضة والتي ارجو ان تكون جانبا مهما من سياسته القادمة لادارة الحكومة. وهنا احب ان اوضح لمن ما زال يصدر القرارات والقوانين السيادية بالدولة بأن الوضع بالتأكيد سيتغير ان شاء الله للاحسن لايقاف اي قرار سيادي من غير اي مرجع قانوني له مثل لائحة احتراف لاعبي كرة القدم (الكويتيين) الذي اصدره الاتحاد «المعين».. والله من وراء القصد.