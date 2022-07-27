السهو أميناً عاماً لـ «العربي للطائرة»

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عيَن الاتحاد العربي للكرة الطائرة أمين سر نادي الجهراء خلف السهو أميناً عاما للاتحاد بدلا من العراقي جميل العبادي. وذكر الاتحاد العربي في كتابه الموجهة إلى اتحاد الطائرة «بناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة تمت إعادة تسمية منصب الأمين العام للاتحاد بتكليف السهو أمينا عاماً للاتحاد خلال المرحلة المقبلة».

يذكر ان انتخابات الجمعية العمومية للاتحاد العربي اقيمت في البحرين مايو الماضي بحضور ممثلي الاتحادات الوطنية العربية واعلنت فوز د.عبد الهادي الشبيب بمنصب رئيس الاتحاد العربي، ورئيس الاتحاد العراقي للكرة الطائرة جميل العبادي بمنصب الأمين العام، قبل أن يقرر تغيير الأخير وتعيين السهو بدلاً منه.