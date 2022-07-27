العنزي عضواً في «إعلامية الدولي للملاكمة»

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اختار الاتحاد الدولي للملاكمة العربية ستة إعلاميين رياضيين من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للقيام بمهام واختصاصات اللجنة الإعلامية التابعة للاتحاد الدولي الذي يضم في عضويته 72 دولة ويتخذ من العاصمة الفرنسية باريس مقرًا له.

واعتمد مجلس إدارة الاتحاد الدولي اللجنة رسميًا في اجتماع له عبر الاتصال المرئي، حيث تم اختيار مازن البريكي من سلطنة عُمان رئيسًا للجنة وعبدالعزيز الحمر من قطر نائبًا للرئيس وفهد العنزي من الكويت وحنان البلوشي من الإمارات وإيمان التركي من السعودية وفاطمة الناجم من البحرين أعضاءً للجنة.