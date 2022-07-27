قبعة الدلو.. نجمة موضة الصيف

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تمثل قبعة الدلو نجمة الموضة النسائية في صيف 2022، حيث تألقت بها مؤخرا النجمات العالميات مثل ريانا وبيلي إيليش.

وأوضح خبير الموضة الألماني أندرياس روزه أن قبعة الدلو المعروفة أيضا باسم قبعة «الصياد» تمتاز بتصميم يتخذ شكل الدلو، مشيرا إلى أنها تتمتع بطابع كاجوال. وتمتاز قبعة الدلو بتنوع إمكانيات التنسيق، حيث يمكن تنسيق قبعة أحادية اللون مع فستان يزدان بنقوش الزهور.

ولعقود من الزمان، كانت قبعة الدلو من الملحقات الأساسية لخزائن الملابس الرجالية.

ومع بدايات متواضعة في الأربعينيات من القرن الماضي، أصبح هذا العنصر الأيقوني يتمتع بشعبية كبيرة في الثمانينيات والتسعينيات، مع تزايد شعبية ملابس الشارع.