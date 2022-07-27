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نظم غاليري أكسيس في القاهرة معرضا تشكيليا فرديا بعنوان «طبقات من الجنوب» للفنان السوداني الهميم الماحي إبراهيم، بدءا من الرابع والعشرين من يوليو الحالي إلى السابع عشر من أغسطس القادم.

ويعمل الفنان السوداني وفق المدرسة التجريدية، السهلة الممتنعة، ليصور المعاني العميقة للمكان والزمان، التي تنقل جمال الطبيعة السودانية وخاصة نهر النيل الذي يعدّ شريان حياة البلد، والعادات والتقاليد الاجتماعية، وأشهر معالمه التاريخية ومنها أهرامات النوبة الصامدة منذ الأزل.

ويبحث الفنان التشكيلي الماحي عن مكامن الجمال في بلاده وشعبها، ليخلق من التمازج بينهما شخوصا منفردة في لوحاته، تحافظ على الملامح السودانية، بألوان وأشكال تجعل منه فنانا سودانيا بموهبة عربية أو حتى عالمية، يسعى إلى التعريف بهويته، لذلك نجده في «طبقات من الجنوب» حاملا في أعماله كل تفاصيل السودان وعوالمه المخفية.