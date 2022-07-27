اللعب على التوافق.. لا التناقض!

الاخيرة

لحِقَبٍ من الزمن كان يُمارس بالكويت نهج غير مفهوم قائم على السعادة بإشعال الفتن والتسبب بالفُرقة بين الناس، القريب منهم والغريب، ولم يكن أحد يفهم لماذا يفخر أحد بأنه يحرِّض يده اليُمنى على قطع رجله اليُسرى، ويساعد يده اليُسرى على قطع رجله اليُمنى؟ أي يفرح لأن بعضه يُدمي بعضه الآخر وينسى تأثير ذلك كله على واقعه...



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مَنْ أثنى على اسم د. محمد صباح السالم عندما طُرح هو تماما من يُثني على اختيار الشيخ أحمد النواف لرئاسة الحكومة فالاثنان «متناغمان» و«مكملان» لبعضهما، ولا وجود لـ «تعارض» أو «تناقض» بينهما، كي يحاول أحد التلاعب عليه، كما كان يحدث بالماضي، المهم الآن أن يبدأ مركب الوطن الذي يضمنا جميعاً بالتحرك بعد طول توقف، وأن نشهد التطبيق الحرفي لنص وروح المادة 50 من الدستور، تلك المادة التي تدعو لفصل السلطات و«تعاونها» لا «تعاركها»، فلم تعد البطولة وادعاء تمثيل الأمة يمران عبر عمليات التأزيم والاستجوابات الكيدية مدفوعة الأثمان، بل البطولة كل البطولة وخدمة الشعب يمران بالتهدئة وتحقيق مطالب الناس ومصالح الأوطان التي نُسيت لأزمان طويلة...



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ما يزيد من جرعة التفاؤل عند الناس هي الأعمال التي تُشاهد لا الأقوال التي تُسمع والوعود التي تُطلق...

ومرة أخرى تفاءلوا!