الاخيرة

هل نحن نحب الكويت؟ أسأل نفسي هذا السؤال، قبل أن أسأل أي مواطن، في أي موقع كان، مسؤولا أو غير مسؤول، صاحب رأي، أو منتقدا أو معارضاً أو مواليا، وحتى مقيما.

السؤال ليس مجرد إطلاق شعار، إنما هو محاولة جادة لوضع الأصبع على الجرح، والبحث عن مكمن الخلل، انطلاقا من المسؤولية الاخلاقية والوطنية التي يتحملها كل واحد منا في عمله، وان يسأل نفسه: هل أفعل ذلك حبا بالكويت؟

لنتحدث بتجرد، إن كل عمل نؤديه له جانب سلبي ويسهم في تخلف البلد، يعني إننا نسهم في دماره، إلا إذا كان لهذا العمل جوانب إيجابية كبيرة، وواضحة، ولا تقوم على النزعة الأنانية والشخصية، إذ لا يعقل أن بلدا مثل الكويت، حباه الله بالثروة، والشعب الخلاق والاستقرار النسبي، وثقافة عالية، ورغم ذلك نسعى إلى تخلف بلدنا، أو بالعامية «نحن مَنْ زَنَّ على خراب عشه».

بمعنى آخر نسعى الى تدمير البلد، لكن لا نعرف كيف ومن أين نبدأ؟ ولهذا لا ننفك عن ايجاد المبررات التي تسوغ لنا السير بهذا الطريق الخطر جدا، وهنا لا أعفي نفسي من ذلك، لذا فالنصحية لنفسي قبل أن تكون لكم، بينما يبقى الرأي للناس، في الحكم على النتائج.

اذا اخذنا دور غيرنا في الطابور، او استعنا بالواسطة لانجاز هذه المعاملة أو تلك، واذا ارتشينا او رشونا أو حصلنا على مال ليس من حقنا، حتى لو شعرنا ان هناك خللا في مؤسسات الدولة، وأن ذلك يسوغ لنا الاقدام على المخالفة، فهذه مساهمة في خراب البلد.

لا شك أن الإصلاح ممكن، وليس مستحيلا، إلا أنه يحتاج بداية إلى ضمائر حية، ومسؤولين تنفيذيين أذكياء، يحرصون على الخدمة الوطنية، والعمل بوعي على معالجة كل المشكلات التي تعانيها البلاد.

طبعا هذا الأمر لا يمكن أن يحدث إذا لم تكن هناك رؤية واضحة لما نعانيه، وعدم وجود رغبة جادة في الخروج من المأزق، فما يدور حولنا لا يترك لنا رفاهية الانتظار، فالأحداث الدولية والإقليمية تتسارع والخطوات الجادة تُتَّخذ في كل أنحاء المنطقة، بينما الكويت تعاني من جمود على المستويات كافة، لا مبرر له، فيما هناك غياب شبه كامل للمسؤولية الوطنية حتى على المستوى الفردي، بل رغبة جامحة في التخلي عن المسؤوليات الأخلاقية، وكأن الكويت دولة مؤقتة، وليست وطنا دائما ونهائيا لنا، وعلينا العمل للمحافظة عليه.