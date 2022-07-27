السعودية تبني مستقبل العالم

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الرياض – الوكالات: أعلن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، عن تصاميم مدينة ذا لاين في نيوم، والتي تستهدف تحقيق مثالية العيش، وتعالج التحديات الملحة التي تواجه البشرية. وقال ان المرحلة الاولى لمدينة نيوم بدأت مشيرا إلى أن لدينا أهدافاً كبيرة لجعل السعودية من بين أكبر 3 أسواق أسهم على الكوكب. (طالع ص 08)



وبعد كشف تصاميم ذا لاين التي تمثل تغييرا تاريخيا نحو المستقبل في مفاهيم الهندسة الحضرية للعالم الجديد ومدن المستقبل قال الامير محمد بن سلمان في لقاء مع عدد من الصحافيين: ان المرحلة الأولى لـنيوم بدأت وستُنجز بحلول 2030 وسيكون عدد سكانها حينها 1.5 مليون نسمة، و9 ملايين نسمة بحلول 2045.

وكشف ولي العهد السعودي انها ستُطرح للاكتتاب العام في 2024، وأن جميع شركات صندوق الاستثمارات العامة ستُطرح في سوق الأسهم، منوها إلى أنه ما زلنا نعمل على معدل العائد الداخلي (IRR) لكن نعتقد أنه سيكون 9-16%. واضاف صندوق استثمارات نيوم ضخم وسيُستثمر في الشركات لتعمل داخل نيوم، والمرحلة الأولى للصندوق ستنطوي على 1.2 تريليون ريال حتى عام 2030، وسيكون لدينا دعم حكومي بقيمة 200 إلى 300 مليار ريال، وقد يصل إلى 400 مليار ريال.



وأكد الأمير محمد بن سلمان أنه حتى 2030 ستعتمد نيوم على الدعم الحكومي، وبعد ذلك ستكون مستدامة، وسنحاول أن نجعل النقل في نيوم أكثر فاعلية وأفضل سعراً، مشيرا إلى أن لدينا أهدافاً كبيرة لجعل السعودية من بين أكبر 3 أسواق أسهم على الكوكب، لافتا إلى أن نيوم ستضيف تريليون ريال لحجم سوق الأسهم السعودية، على الأقل 1.2 تريليون في البداية، والإجمالي سيزيد بعد استكمال المشروع فوق 5 تريليونات. واضاف ولي العهد السعودي انه بحلول 2030 تريد المملكة أن يصل عدد السكان 50-60 مليون نسمة، 25 مليون سعودي، و25 مليون وافد، لافتا إلى أن الحد الأقصى للرياض هو 25 مليون نسمة ونيوم ستعتني بـ 10 ملايين.



وكان ولي العهد السعودي، أعلن عن تصاميم مدينة ذا لاين في نيوم، والتي تستهدف تحقيق مثالية العيش، وتعالج التحديات الملحة التي تواجه البشرية. وذكر ولي العهد أن التصاميم الاستثنائية لـذا لاين توضح الهيكل الداخلي للمدينة متعدد الطبقات، مضيفا لا يمكننا تجاهل أزمة البيئة وطريقة الحياة اللتين تواجهان مدن العالم.

وأشار إلى أن مدينة ذا لاين في نيوم تحتوي قطاراً فائق السرعة يصل بين طرفي المدينة في 20 دقيقة. وتابع ولي العهد عازمون على تنفيذ فكرة البناء إلى الأعلى في المدينة، كما ستكون الأسطح الزجاجية عبارة عن مرايا عاكسة على جانبي ذا لاين بما يسمح لتفاصيلها بالاندماج مع الطبيعة.



وبين الأمير محمد أن ذا لاين ستبنى وفقا لأحدث تقنيات البناء وعمليات التصنيع، وستعمل نيوم على تصميم المدينة رقمياً بأكملها، مضيفاً أنه ستتم الاستعانة بفريق من المعماريين والمهندسين المشهورين عالمياً.وأفاد ولي العهد أن تصميم المساحات الداخلية مبتكر لخلق تجارب غير عادية، كما لفت إلى أن البناء على شكل طبقات عمودية يتيح للناس إمكانية التحرك بالاتجاهات الثلاثة.



كما تقدم ذا لاين نهجا جديدا في تصميم المدن المرتكز على مفهوم انعدام الجاذبية، وستكون هي مكان الحالمين بغد أفضل، وفيها سيضع الجميع بصمتهم الابتكارية، وفق ما ذكره ولي العهد السعودي. وأكد أن المدينة الجديدة تشير إلى التزام المملكة الراسخ بتقديم مشروع إلى العالم أجمع، لافتا إلى أن نيوم تضم مجموعة من ألمع العقول العالمية في الهندسة المعمارية والبناء.