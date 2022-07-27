«الفرعيات».. بلا جمهور!

الأولى

فيما علمت النهار بامتناع معظم منظمي الفرعيات أو التشاوريات عن عقدها تناغما مع المزاج العام الرافض للفرعيات واقصاء الكفاءات واستجابة للتوجيهات العليا للامتثال للقوانين التي تجرمها واحترامها، انتهت الحركة الدستورية الاسلامية من تحديد مرشحيها لخوض الانتخابات المبكرة بعد تصفية أو انتخابات تشاورية للحركة حيث تم انتخاب كلا من اسامة الشاهين الدائرة الاولى، معاذ الدويلة عن الدائرة الرابعة، في حين تمت تزكية كلا من حمد المطر عن الدائرة الثانية، عبدالعزيز الصقعبي عن الدائرة الثالثة، سعد الحوفان عن الدائرة الخامسة.



من ناحيته قال الخبير الدستوري د. ابراهيم الحمود لـالنهار ان التنظيمات السياسية الدينية أو الفكرية لا يطالها قانون تجريم الانتخابات الفرعية بشكل عام.

وفسر الحمود ذلك بقوله: ان الحركة الدستورية وان كانت بتلك الابعاد الضمنية الا انها نظاميا من الجماعات السياسية وفي نظامها الاساس ليست قائمة على عنصرية أو فئوية أو عرقية أو طائفية بل على مجموعة من الافكار والمبادئ السياسية، والقانون الدولي والدستور والقوانين واحكام محكمة التمييز لا تجرم نظامها بل تضفي لها نوع المشروعية لذلك فإن اعلان مرشحيها لا يعتبر انتخابات فرعية.



واوضح الحمود ان الدستور تطرق في مذكرته الدستورية لاهمية استشارة الجماعات السياسية في مشاورات تعيين رئيس الحكومة، كما ان احكام محكمة التمييز اكدت على ان ما يحكم هذه الجماعات هو نظامها الاساس لا شيءٍ آخر، وهي تعتبر من مؤسسات المجتمع المدني قانونيا وحق انساني وفق القانون الدولي لا يجوز منعها.

وافاد الحمود ان الحركة الدستورية حددت مرشحيها للانتخابات ليس على اساس مشاركة افراد قبيلة أو طائفة بل بطريقة تنظيمية للمكتب السياسي للحركة وفق معايير سياسية أو سمات شخصية لمن انتخبهم أو زكاهم المكتب السياسي، على عكس القبيلة أو العرق أو المذهب فإنها تجري انتخابات فرعية على اساس ما يجمعها من هذه الابعاد الفئوية وبلا انظمة اساسية ولا عضويات.