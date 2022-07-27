تونس.. دستور جديد بشعبية ساحقة

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كشفت النتائج النهائية أن أكثر من 90 في المئة من التونسيين صوتوا بـنعم لصالح الدستور الجديد، بعد انتهاء مارثون التصويت على الاستفتاء بالداخل والخارج، ما اعتبره محللون رسالة لتنظيم الإخوان بأنهم غير مرغوب فيهم ولن يكون لهم أي دور في تونس الجديدة.



وأكد التلفزيون التونسي الرسمي أن استطلاعات الرأي أظهرت موافقة ساحقة من الناخبين في الاستفتاء على الدستور الجديد في تونس، بنسبة وصلت إلى 92 بالمئة، فيما كشفت الهيئة المستقلة للانتخابات أن نسبة المشاركة تخطت 27 في المئة بمشاركة نحو مليوني ناخب. وعقب الموعد الرسمي لإغلاق الصناديق، توافد تونسيون إلى شارع الحبيب بورقيبة في العاصمة للاحتفال بالتصويت لصالح الدستور، حاملين أعلام البلاد ومرددين شعارات مؤيدة للرئيس قيس سعيد.



وفي كلمة ألقاها إثر تصويته، وجه الرئيس التونسي قيس سعيد انتقادات حادة لجماعة الإخوان وحركة النهضة، قائلا: ليسوا من هذا الشعب، الوطن خانوه، وباعوه ورهنوا البلاد إلى أطراف خارجية، ويطالبون الشعب بعدم التعبير عن إرادته.

وأضاف: نحن أمام خيار تاريخي وللشعب التونسي أن يكون في الموعد مع التاريخ ولا يترك هؤلاء الذين يحرقون الغابات ويوزعون الأموال حتى لا يتوجهوا لصناديق الاقتراع، مشيرا إلى أن السلطات الأمنية أوقفت، الأحد، شخصا يوزع أموالا للتأثير على إرادة الناخبين ويعد مشروع الدستور الجديد من بين الإجراءات الاستثنائية للرئيس التونسي في 25 يوليو الماضي بعد إزاحة الإخوان من الحكم وإقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر المقبل.



ويتضمن المشروع الجديد للدستور 142 مادة، ويمنح سلطات واسعة لرئيس الدولة خلافا لدستور 2014 الذي كان ينص على نظام شبه برلماني، تسبب في تناحر وصراع بين أجنحة السلطة الثلاثة (الرئاسة والبرلمان والحكومة) ما انعكس على تردي الأوضاع في البلاد، وفق محللين.

وحول نتائج الاستفتاء، قال الصحافي التونسي، جمال بن عمر: إن تونس ستبدأ من اليوم جمهورية جديدة قائمة على دولة المؤسسات وحكم القانون، دولة ديموقراطية يحكمها رئيس يسعى إلى نهضة البلاد وليس مصالحه الشخصية.

وأضاف بن عمر، لـقناة سكاي نيوز عربية، أنه رغم دعوات الإخوان لمقاطعة الاستفتاء وإفساد العرس الانتخابي إلا أن نسب الإقبال الكبيرة على التصويت من قبل الشعب التونسي لفظت الإرهاب ورسالة بأنهم لم يعد مرغوبا بهم خلال الحقبة الجديدة.



وأكد على أن نعم، تعني إنهاء عشرية الإخوان السوداء التي عاثت فسادا في البلاد وعبثت بمصالح التونسيين، ووقف توظيف الدين في السياسة، ومن ثم فتح آفاق جديدة للشعب وللدولة.