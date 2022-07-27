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G.P.S


نرجو أن يُحلِّق مسؤولو البلدية و«أملاك الدولة» بالهليكوبتر في الكويت لتحديد التجاوزات وإزالتها!
تائه


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