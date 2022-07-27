الأربعاء 27 يوليه 2022 ,28 ذو الحجة 1443
رقم العدد:
4329
رئيس التحرير:
عماد جواد بو خمسين
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أخبار اليوم
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وطن النهار
وطن النهار
النهار Plus
مال وأعمال
مال وأعمال
الاخيرة
عربيات ودوليات
عربيات ودوليات
الرياضة
محلية
دوليه
إضاءات
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نرجو أن يُحلِّق مسؤولو البلدية و«أملاك الدولة» بالهليكوبتر في الكويت لتحديد التجاوزات وإزالتها!
تائه
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