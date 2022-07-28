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«السكنية»: لجنة لإعداد تقديرات الميزانية


اصدر المدير العام للمؤسسة العامة للرعاية السكنية م. بدر الوقيان قرارا اداريا بشأن تشكيل لجنة اعداد تقديرات مشروع ميزانية المؤسسة العامة للرعاية السكنية للسنة المالية 2023/2024 برئاسة نائب المدير العام للشؤون المالية والادارية وعضوية كل من مدير ادارة الميزانية والتوريدات، ومدير ادارة الشؤون المالية،
وكبير الاختصاصين الماليين في مكتب نائب المدير العام للشؤون المالية والادارية، ومراقب المحاسبة العامة، ورئيس قسم الميزانية والتدفقات النقدية، وممثلين وزارة المالية (شؤون الميزانية العامة- ادارة ميزانيات المؤسسات المستقلة ) الى جانب كبير اختصاصي المحاسبة حنان البالول كمقرر للجنة.


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