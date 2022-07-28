العنزي: الاستفادة من الطاقة الشمسية لتغذية المدارس

وطن النهار

أكد مدير إدارة المشاريع التابعة لقطاع المنشآت التربوية والتخطيط م. محمد العنزي، أن القطاع يشرف على تنفيذ عدد من المشاريع من بينها مدرستين في منطقة صباح الناصر للمرحلة المتوسطة بنين و بنات، وجارٍ تجهيزها وتشغيلها لتلبي احتياجات المنطقة حسب الكثافة الطلابية داخل المدارس، لافتا إلى أنه تمت مراعاة اشتراطات وزارة الكهرباء والماء نحو ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية من خلال وضع نظام إدارة المباني الذكية.

وشدد العنزي في تصريح صحافي، على أهمية ضمان ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية وسهولة التحكم بالمبنى، مبينا انه تمت مراعاة استخدام أنظمة الطاقة النظيفة المتجددة، وتم توفير نظام الطاقة الشمسية بالمدارس كمصدر إضافي لتغذية المدرسة مع الشبكة الكهربائية، وفي حالة عدم وجود أحمال بالمدارس (المدارس غير مستغلة) فإن الطاقة المتولدة من نظام (Solar energy) تغذي الشبكة الكهربائية وذلك طبقاً لاشتراطات ومواصفات وزارة الكهرباء والماء.

وأشار إلى أنه تم اعتماد نظام التكييف التشيلر ليساعد في تنشيط استهلاك الطاقة الكهربائية والمحافظة على برودة المكان الذي يهيئ للطلبة البيئة المناسبة للتعليم، كما تم استخدام لوحات (score board) في صالات التربية الرياضية بالمدارس لتوضح نتائج المباريات المقامة في الصالة وتفاصيل المباراة طبقاً لأحدث إصدارات الأجهزة الرياضية، ونسبة انجاز تنفيذ مشروع مدارس صباح الناصر بلغ 25% من إجمالي العقد».

وذكر أن القطاع حالياً يتابع طرح مشروع المعهد الديني في منطقة المنقف، وجارٍ الآن عمل التصاميم اللازمة لترسية المشروع وتنفيذه، وتم تجهيز مستندات مدرسة المعتصم الابتدائية – بنين التابعة لمنطقة الجهراء التعليمية لترسية مناقصة أعمال الهدم وإعادة البناء». وكشف عن التنسيق الجاري مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية لمتابعة واستلام المدارس التي يتم الانتهاء منها، على سبيل المثال مدارس منطقة الوفرة والتي بلغ عددها 18 مدرسة، تم تشغيل خمس مدارس عام 2021/2022، وتم استلام 9 مدارس إلى جانب 4 مدارس قيد التنفيذ، وبناء على توجيهات وكيل وزارة التربية د. علي اليعقوب، تم الانتهاء من توقيع عقد الحراسة والإيعاز لجهات الاختصاص للتنسيق مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية لاستلام عدد (6) مدارس بمنطقة غرب عبد الله المبارك من أصل 26 مدرسة.

وأفاد أن القطاع حريص على مواكبة أحدث التصاميم الهندسية التي تحاكي احتياجات المباني المدرسية بما يتوافق مع معايير الاستدامة، نظراً للتوجه العالمي نحو رقمنة التعليم واستخدام التكنولوجيا وتهيئة بيئة جاذبة لأبنائنا الطلبة، منوهاً إلى التزام القطاع باشتراطات وزارة الكهرباء والماء بترشيد استخدام التيار الكهربائي واستخدام البرامج الذكية التي تساعد على إدارة المباني.

وشكر العنزي العاملين من مهندسين وموظفين في قطاع المنشآت التربوية والتخطيط على جهودهم المبذولة لتنفيذ خطط وزارة التربية.

