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«القوى العاملة»: تعيين الخريجين في «الخاص» وفق التخصص


أكدت الهيئة العامة للقوى العاملة، حرصها على توظيف الخريجين من العمالة الوطنية بحسب تخصصات كل منهم في الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص، مشيرة إلى أنه تسعى في تمكين الشباب من الوصول إلى الوظائف المناسبة لهم والتي تتماشى مع تخصصاتهم وميولهم.
وشددت الهيئة، خلال الجلسة الإرشادية التي أقامتها صباح أمس بعنوان نحو مستقبل وظيفي مميز للباحثين عن عمل بالقطاع الخاص، على ضرورة دعم وتأهيل الشباب الكويتي وتمكين مشاركتهم في سوق العمل من خلال توجيه العمالة الوطنية للعمل في القطاع الاهلي وتقليل نسبة البطالة تماشيا مع الخطة الاستراتيجية للقوى العاملة.
ولفت إلى أن الورشة استهدفت حديثي التخرج المقبلين على التوظيف، حيث ركزت على توعية الشباب وحديثي التخرج بأهمية العمل في القطاع الخاص وإبراز المزايا التي يوفرها وإرشادهم مهنيا وتمكينهم وصولاً إلى توظيفهم في هذا القطاع بما يتناسب مع ميولهم.
وذكرت أن الورشة استعرضت شرحا كاملا عن القطاع الخاص ومميزاته، كما تم إرشاد المتقدمين بكيفية الاستعداد للمقابلة الوظيفية ومعرفة أهم الأسرار لاجتيازها بنجاح، بالإضافة إلى كيفية إعداد السيرة الذاتية وكيفية التعامل مع بيئة العمل بما يحقق النجاح الوظيفي.


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