السفير التونسي: ثمَّن للسلطات الكويتية تيسير عملية الاستفتاء

وطن النهار

انتظمت في تونس يوم 25 يوليو 2022 عملية الاستفتاء على الدستور الذي طرحه الرئيس قيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية على الشعب التونسي لإبداء الرأي بشأنه.. هذا ما اكده السفير التونسي لدى البلاد الهاشمي عجيلي حيال سير عملية الاستفتاء على الدستور التونسي الجديد، لافتا الى ان عملية التصويت التي جرٌت تحت إشراف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بصفة شفافة وحيادية وصوت فيها حوالي 2.9 مليون ناخب وبنسبة مشاركة قاربت 30 في المئة، تعد محطة تاريخية في مسار تونس المستقبل التي ترنو إلى تأسيس جمهورية جديدة قوامها مناعة الدولة وسيادة شعبها، وتعزيز انتمائه إلى الأمة العربية والإسلامية ومزيد في الدفع نحو أكثر تفاعل مع محيطه المتوسطي والإفريقي والدولي.

وقال: إن حيازة الدستور على مساندة 94.6 في المئة من عدد المقترعين، يؤكد صواب التوجهات الجديدة للدولة، كما يشكل دفعة إضافية نحو التجسيم الفعلي لجميع أهداف ومقاصد الدستور الجديد، لاسيما فيما يخص التمسك بمبادئ الديمقراطية وتطوير عمل مؤسسات الدولة، لكي تواكب متطلبات التنمية و الحداثة وتستجيب لمشاغل وتطلعات المواطنين في التعليم الجيد والصحة والتشغيل والكرامة، وهي كلها حقوق مضمونة بالوثيقة الدستورية وتحظى بنفس الحماية والأهمية التي تحظى بهما مثيلاتها من الحقوق والحريات على غرار حرية الضمير والمعتقد -حرية الإعلام والنشر- حق النشر وحق النفاذ للمعلومة وحرية الممارسة السياسية وحرية تكوين الجمعيات والنقابات وحق التظاهر والإضراب وغيرها، مستطرداً وبالتوازي مع إقرار الدستور الجديد مبادئ نظام جمهوري رئاسي وسعيا لتأصيل المشاركة الديمقراطية الهادفة لخدمة التنمية تم إنشاء غرفة تشريعية ثانية إلى جانب مجلس نواب الشعب، تسمى المجلس الوطني للجهات والأقاليم، مهمتها الأساسية المساعدة في ضبط ومتابعة البرامج والمشاريع التنموية في مختلف جهات البلاد لكي تكون التنمية عادلة ومتوازنة.

كما سيتم بمقتضى الدستور الجديد إنشاء المجلس الأعلى للتربية الذي يتولى النظر في السياسات والخطط الوطنية التي تهم قطاعات التعليم والتكوين المهني والتشغيل، وهي كلها مجالات حيوية لتحقيق التنمية المستدامة. ومضى السفير قائلا: ويشكل دستور 25 يوليو 2022 منطلقا لمرحلة جديدة، غايتها المثلى الإستفادة من جميع موارد الدولة وطاقاتها البشرية بهدف استعادة العافية الاقتصادية، في إطار مقاربة تعتمد الإصلاح والشفافية والجدية، كما ترنو إلى مزيد من تفعيل شراكاتها العربية والدولية، وفي طليعتها دولة الكويت الشقيقة، في مناخ من الأخوة الصادقة والتعاون المثمر والاحترام المتبادل.

واختتم السفير التونسي بيانه قائلا: «وتغتنم سفارة الجمهورية التونسية هذه المناسبة الوطنية لتجدد أسمى عبارات الشكر إلى السلطات الكويتية على جميع التسهيلات التي قدمتها لتيسير عملية الاستفتاء التي جرت بمقر البعثة أيام 23 و24 و25 يوليو 2022».

