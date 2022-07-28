ولي العهد: المواطن الكويتي في قمة الاهتمامات

وطن النهار

استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان صباح امس وزير الخارجية الشيخ د. أحمد الناصر حيث قدم لسموه رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية الجدد كلا من ناصر عبدالله الهين مندوبا دائما للكويت لدى الأمم المتحدة في جنيف وقنصلا عاما لدى الاتحاد السويسري في جنيف وعبدالله محمد الموعد سفيرا للكويت لدى جمهورية أذربيجان وعثمان داوود الداوود قنصلا عاما للكويت لدى جمهورية العراق في مدينة أربيل ومنصور خالد العمر سفيرا للكويت لدى الجمهورية التونسية وبدر عبدالله المنيخ سفيرا للكويت لدى الجمهورية الإسلامية الايرانية وعلي سالم الذايدي قنصلا عاما للكويت لدى دولة الإمارات العربية المتحدة في إمارة دبي والإمارات الشمالية وغازي حامد الفضلي سفيرا للكويت لدى جمهورية بلغاريا وناصر صقر الغانم قنصلا عاما للكويت لدى جمهورية الصين الشعبية في مدينة هونغ كونغ



ومشعل أحمد المنصور سفيرا للكويت لدى جمهورية بنين وطلال سليمان الفصام سفيرا للكويت لدى جمهورية النمسا الاتحادية ومحسن عبيد العجمي قنصلا عاما للكويت لدى جمهورية العراق في مدينة البصرة ومحمد سعيد الهاجري سفيرا للكويت لدى مملكة كمبوديا وطارق محمد البناي مندوبا دائما للكويت لدى الأمم المتحدة في نيويورك وناصر صنهات القحطاني سفيرا للكويت لدى الجمهورية الإيطالية وعادل أحمد الغنيمان قنصلا عاما للكويت لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية في مدينة فرانكفورت وسعود حداد السعيدي سفيرا للكويت لدى جمهورية جيبوتي ومحمد سلطان الشرجي قنصلا عاما للكويت لدى الجمهورية التركية في مدينة إسطنبول وفلاح بداح الحجرف سفيرا للكويت لدى الجمهورية اليمنية وعزام عبدالمحسن العصفور قنصلا عاما للكويت لدى الولايات المتحدة الأمريكية في مدينة نيويورك ونواف فهد السعيد قنصلا عاما للكويت لدى الولايات المتحدة الأمريكية في مدينة لوس أنجلوس ونواف نافع العنزي سفيرا للكويت لدى مملكة بلجيكا حيث أدوا اليمين الدستورية أمام سموه بمناسبة تسلمهم مناصبهم الجديدة.



انطلاقة جديدة



هذا وألقى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد كلمة هذا نصها: يسرني بداية أن أتقدم لكم باسم سيدي صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد بالتهنئة لاختياركم لشرف تمثيل بلدكم الكويت في الدول المعتمدين لديها والتي تأتي لتمثل انطلاقة جديدة للسياسة الخارجية الكويتية تضاف إلى سجل الإنجازات الدبلوماسية الكويتية والتي بفضل من الله العلي القدير وبفضل التوجيهات السامية من لدن سيدي صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد أمير البلاد حققت فيها الكويت مكانة إقليمية ودولية عكست ثقة المجتمع الدولي فينا وفي دورنا الدبلوماسي بشهادة الأشقاء والأصدقاء على حد سواء تجسد المصداقية الدولية في نهجنا السياسي ونزاهة عملنا الدبلوماسي كسبنا فيها سمعة ومكانة مرموقة حريصين في المحافظة عليها وعلى مكتسباتنا فيها.



وانطلاقا من ذلك الحرص فقد وجهنا وزير الخارجية لإجراء أكبر عملية تنقلات بين رؤساء البعثات وفق أسس ومعايير نضمن فيها الاستمرارية والحيوية للدبلوماسية الكويتية وهنا لا يفوتني إلا أن أسجل بالثناء والتقدير على جهود من سبقوكم في أداء واجباتهم في الحفاظ على مصالح دولة الكويت وشعبها.



أحداث متسارعة



الإخوة الأفاضل السفراء تأتي الانطلاقة الجديدة للدبلوماسية الكويتية في ظل أزمات غير مسبوقة وأحداث متسارعة ونزاعات إقليمية ودولية كلها أفرزت واقعا جديدا يعيش معه العالم صراعات وأزمات لها تداعيات علينا وعلى المجتمع الدولي الأمر الذي يتطلب منكم كسفراء للكويت اليقظة والوعي الكامل لأبعادها والجهد المضاعف منكم والمثابرة للمحافظة على مصالح بلدكم فهي أمانة كلفتم بحملها لتأمين مصالح بلدكم والنأي بها عن تداعيات بؤر التوتر ومواقع النزاعات.

الإخوة الأفاضل السفراء إن شرف تمثيلكم لسمو الأمير ولبلدكم وللشعب الكويتي الوفي هو أسمى واجب وطني كلفتم فيه وإن ثقتنا بكم كبيرة وبأنكم أهل لشرف هذا التمثيل لمواجهة التحديات الجسام سيسجل التاريخ مساعينا لمواجهتها فليس أمامنا إلا العمل الحثيث للقيام بواجباتنا في الحفاظ على مصالح بلدنا الغالي وتعزيز مكانته وإبراز دوره في المحيطين الإقليمي والدولي ولا مجال للتأجيل أو التراخي فالأهداف رسمت والمسؤوليات حددت والقنوات مهدت وعبدت للمباشرة الفورية في التنفيذ.



مصالح المواطنين



الإخوة الأفاضل السفراء تقوم بعثات الكويت بدور كبير في رعاية مصالح المواطنين الكويتيين ورعايتهم في الدول المعتمدين لديها وهو جهد يستحق الشكر والثناء ويأتي في سياق ما تقوم به الدولة من رعاية للمواطنين الكرام وأؤكد هنا على ضرورة الاستمرار في أداء هذه المهام والمسؤوليات وأشدد على أن يبقى المواطن الكويتي والحفاظ على مصالحه في قمة اهتماماتكم ومسؤولياتكم بتوفير كامل الرعاية والعناية لهم.

في الختام أتمنى لكم كل التوفيق والسداد في أداء مهامكم الجديدة في خدمة بلدنا الغالي الكويت في ظل القيادة الحكيمة لسيدي صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد.



ثقة سامية



كما ألقى وزير الخارجية الشيخ د. أحمد الناصر كلمة قال فيها: سمو الشيخ مشعل الأحمد ولي العهد بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن إخواني وزملائي سفراء المرشحين المعينين الجدد أتقدم لصاحب السمو الشيخ نواف الأحمد وسمو الشيخ مشعل الأحمد بأسمى آيات التقدير والامتنان بهذه الثقة السامية، مؤكدا إن هذه الثقة تحملنا جميعا مسؤولية مضاعفة بخدمة الوطن وخدمة سمو الأمير وخدمة الكويت ونعاهد الله ونعاهد سمو الأمير وسموكم الكريم وإن شاء الله وزارة الخارجية ومنتسبي وزارة الخارجية بارون بقسمهم بالحفاظ على مصالح الكويت وأهل الكويت ونشكر سموكم شكراً جزيلا على هذه التوجيهات والتي ستكون نبراسا إن شاء الله في عمل زملائي في الخارج. شكرا سموكم.

حضر مراسم أداء القسم كبار المسؤولين بالدولة.

