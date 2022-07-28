العجيل: ابتعدوا عن الميل والهوى

وطن النهار

أدى 69 وكيل نيابة عامة اليمين القانونية أمام رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز المستشار أحمد العجيل، وبحضور النائب العام بالإنابة المستشار سعد الصفران وذلك بعد صدور قرار وزير العدل وزير دولة لشؤون تعزيز النزاهة المستشار جمال الجلاوي، رقم 288 لسنة 2022 بتعيينهم وكلاء نيابة (ج) بالنيابة العامة،



وقد وجه المستشار أحمد مساعد العجيل- رئيس المجلس الأعلى للقضاء كلمة في الحضور هنأهم فيها بالتعيين وانضمامهم إلى السلطة القضائية وبين لهم طبيعة العمل في النيابة العامة خاصة وفي القضاء عامة وأهميته وثقل المسؤولية والأمانة التي تُلقى على عاتق كل منهم، وحثهم على التحلي بالصدق والأمانة في أداء عملهم والتجرد والبعد عن الميل والهوى وأن يحافظوا على سمت القاضي وسلوكه وخلقه ومظهره أثناء العمل وخارجه وفي حياته العامة والخاصة، كما طلب منهم مواصلة الاطلاع والبحث والاجتهاد، وأوصاهم ببلدهم الكويت أن يحافظوا عليها وعلى ما وصلت إليه البلاد من سمعة طيبة في مجال العدالة والنزاهة، وأكد أنهم ثروة هذا البلد في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وولي عهده الأمين، حفظهما الله ورعاهما.

وقد وجه المستشار سعد عبدالكريم الصفران- كلمة لهم أيضاً أوصاهم فيها بالعمل وأكد أنه يهنئ نفسه قبل أن يهنئهم لأنهم المكسب الحقيقي، وأردف أنه قد انتهت أيام التحصيل والدراسة ودقت ساعة العمل، وحثهم على الجد والاجتهاد ومواصلة العمل لتحقيق ما نرجوه وما نتطلع إليه.



وفي سياق آخر أكد المستشار أحمد مساعد العجيل - رئيس المجلس الأعلى للقضاء - أن المجلس الأعلى للقضاء يحرص في السنوات الأخيرة على التوسع في أعداد المعينين من خريجي كلية الحقوق بجامعة الكويت في وظيفة وكيل نيابة (ج) وهي أولى درجات السلم القضائي بعد تأهيلهم وتدريبهم في معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية باعتبار أن ذلك هو الأساس واللبنة الأولى في تنفيذ الاستراتيجية التي وضعها المجلس الأعلى للقضاء لتنفيذ سياسة التكويت الكامل للقضاء والذي يسعى إليه المجلس في خطى ثابتة ومتقدمة، حيث سيتم تنفيذ الخطة المرسومة في هذا الشأن خلال ثلاثة أو أربعة أعوام على أكثر تقدير، وذلك في ظل التوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وولي عهده الأمين، حفظهما الله ورعاهما.



وقد بين المستشار أحمد مساعد العجيل أنه في حين يتم تعيين 69 وكيل نيابة كويتيا بالنيابة العامة سوف تنتهي ولاية عدد 100 من رجال القضاء بنهاية العام القضائي الحالي وذلك بانتهاء إعارتهم وعودتهم إلى جمهورية مصر العربية، كما قام المجلس الأعلى للقضاء بالإعلان عن فتح باب القبول لاختيار دفعة جديدة من وكلاء النيابة الكويتيين وقد قاموا بأداء الاختبارات التحريرية وجارٍ الإعداد للاختبارات الشفوية والمقابلات الشخصية ليتم تعيينهم في نهاية العام الحالي، ويقوم المجلس الأعلى للقضاء سنوياً بفتح باب القبول للاختيار للتعيين في النيابة العامة، وذلك تنفيذاً للاستراتيجية المرسومة من قبل المجلس لتحقيق الهدف المنشود بتكويت القضاء بشكل كامل.

