«الاستئناف»: الحبس 5 سنوات لـ «مغرد داعشي» وإلغاء حكم البراءة

وطن النهار

ألغت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار نصر آل هيد حكم براءة شاب كويتي من الانتماء إلى داعش وقضت مجددا بحبسه 5 سنوات مع الشغل والنفاذ.

وكانت النيابة العامة قد اتهمت المتهم بالانضمام والدعوة إلى تنظيم داعش الإرهابي والترويج لأفكار داعش في مواقع التواصل.

ودلت تحريات ضابط الواقعة على أن المتهم مشترك في تنظيم داعش والذي يعمل على هدم النظم الأساسية في الكويت وتم ضبط المتهم في مطار الكويت بعد عودته من الخارج واعترف بانضمامه إلى داعش في يناير 2021 بعد مشاهدته مقاطع فيديو للتنظيم وقام بمبايعة أمير التنظيم أبو إبراهيم القرشي في برنامج تلغرام أمام مجموعة من المنتمين إلى التنظيم وأنشأ حساباً بموقع الانستغرام أغلق بسبب مخالفته للسياسة العامة ونشر صور محظورة وشاهد مقاطع فيديو عن كيفية صناعة المتفجرات بخلط المواد الكيميائية.

واعترف في التحقيقات أن أعضاء التنظيم أقنعوه أن دولة الخلافة الإسلامية باقية وتتمدد ووجوب البيعة والهجرة إليها، وفي حين قضت محكمة الجنايات ببراءة المتهم نظرا لصغر سنه وقد استغل شغفه في فهم دينه ونقص وعيه لجره من فئة منحرفة لمعتقدات ليس لها علاقة بالإسلام، قضت محكمة الاستئناف بحبس المتهم 5 سنوات مع الشغل لاستكمال الأدلة وثبوتها بحق المتهم واعترافه بالاتهامات المسندة إليه.