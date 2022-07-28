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وطن النهار

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«العدل»: تحصيل 37 مليوناً والإيرادات 317 مليون دينار


كشفت وزارة العدل عن احصائيتها النصف سنوية لعمليات الإعلان الإلكتروني بالوزارة وعدد عمليات دفع المبالغ المحصلة عن طريق بوابة العدل الإلكترونية وعدد الإجراءات التي تم اتخاذها بالإدارة العامة للتنفيذ وإنجازات مراكز الخدمة وعدد عمليات الأمج للإدارات، فقد بلغ إجمالي المبالغ المحصلة عن طريق بوابة العدل الالكترونية 37 مليون دينار، فيما بلغ اجمالي المبالغ التي تم توريدها بالادارة العامة للتنفيذ 317 مليون دينار، وقد بلغ عدد عمليات دفع المبالغ المحصلة عن طريق الموقع 152 ألف عمليهة و الاعلان الالكتروني 243 ألف إعلان، وبلغ عدد انجازات مركز الخدمة 236 انجازاً، فيما بلغ عدد عمليات الامج لادرات وزارة العدل 7 ملايين امج.
وقالت وزارة العدل انه انطلاقاً من الجهود الراسية إلى تطوير بيئة العمل وتوفير كل الأجواء التي تسهم وتعزز من استخدام التقنيات الإلكترونية لتنفيذ مشروعات الوزارة الخدمية التي تقدم بصورة رقمية عبر بوابة العدل الإلكترونية بما يضاعف من قدرات البنية المعلوماتية الرقمية لقطاعات الوزارة المختلفة ويسهم مباشرة في جهود التحول الرقمي جنبا إلى جنب مع تدريب الكوادر البشرية على استخدام المهارات الرقمية وتقديمها للمتعاملين مع الوزارة بما يلبي طلباتهم واحتياجاتهم بإنجاز معاملاتهم عن بعد دون حاجة لمراجعة الإدارة المعنية بها.


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