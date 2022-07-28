منيرة الأمير: تعديل لائحة الإعلانات

وطن النهار

قدمت عضو المجلس البلدي المهندسة منيرة جاسم الأمير مقترح تعديل لائحة الإعلانات، لضمان تحقيق المصلحة العامة للدولة والحفاظ على الطابع الجمالي للكويت.

وطالبت الأمير في تشكيل البلدية لجنة فنية كل عام يكون اختصاصها مراجعة تطبيق اللائحة واشتراطـاتـهـا على أرض الواقع، على أن تقدم هذه اللجنة تـقـريـرهـا الـفـنـي دوريـا لمـديـر عـام الـبلديـة لاتخاذ مـا يـلـزم بـخصوص التوصيات وكذلك التجاوزات التي يتم اكتشافها، على أن تستكمل اللجنة في تقريرها السنوي ما انتهى إليه التقرير السابق.



كما أكدت أن اللائحة الحالية للإعلانات تحجم من صلاحيات التدخل وتضعف من قدرتنا على تحقيق الصالح العام من حيث القدرة على تعديل توزيع الإعلانات وعددها وفق مايستجد من أمور خارجة عن الجانب الفني والإشرافي.

وطالبت أن يوكل إلى المجلس البلدي مراجعة لائحى الإعلانات الفنية وتعديلها أو تأكيد استمرار اشتراطاتها مرة كل عامين بما يضمن تحديث هذه الائحة وفق المستجدات باستمرار.