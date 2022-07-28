الشريعان: لا مكان للسلع المقلَّدة في الكويت

مال وأعمال

أكد وزير التجارة والصناعة فهد مطلق الشريعان أن الجهود التي تبذلها الوزارة في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية يعزز خروج الكويت من المنطقة الرمادية في هذا المجال.

وبين الوزير، على هامش حفل تكريم مفتشي وموظفي الوزارة، أن من تكريمهم لهم بصمة وجهود مميزة في محاربة ظاهرة السلع المقلدة في السوق المحلي الأمر الذي أدى إلى رفع اسم الكويت من قائمة المراقبة الخاصة بحماية حقوق الملكية الفكرية.

وأشاد الوزير بجهود مفتشي وموظفي الوزارة، مبيناً أنهم بمثابة قدوة لغيرهم من زملائهم، لافتاً أن تكريمات أخرى قادمة للمجتهدين من أبناء الوزارة.

وأوضح أن الكويت دخلت مرحلة متقدمة على طريق التوجه العالمي في مجال الملكية والحرية الفكرية، مشيراً إلى أن الوزارة تتبع كل ما هو جديد في مجال الملكية والحرية الفكرية على المستويات كافة.

وأضاف أن وزارة التجارة تبحث دائماً عن تطبيق كل ما هو جديد، مشيراً إلى أن حقوق الملكية الفكرية والالكترونية.

وأشار إلى أنه لم يعد هناك مجال للسطو على أفكار أحد في الكويت، كما أن هناك عقوبة شديدة لمن ينتحل أو من يحاول السطو على أفكار غيره، وكل الأفكار والحقوق مصونة.

ضبط رقابي

وفي السياق ذاته، أوضح وكيل الوزارة بالتكليف محمد مخلف العنزي أن هناك ضبطاً رقابياً فعالاً من قبل وزارة التجارة على المخالفين في مجال تقليد السلع، حيث تم حجب ما يقارب من 425 موقعاً الكترونياً وأكثر من 325 محلاً تم إغلاقها وفاق عدد المحاضر 200 محضر مقلد ونحن مستمرون في الرقابة على بعض أفرع الجمعيات التعاونية.

وأضاف: لن نسمح أن تكون الكويت موقع لبيع السلع المقلدة وهذه النقطة هي الهدف الأسمى لدينا، مبيناً أننا نسعى للوصول إلى مرحلة الإنجاز القصوى في هذا المجال والمحافظة عليه. وأشار إلى أن توجهات الوزارة والقيادة السياسية واضحة في منع السلع المقلدة وتحسين بيئة الأعمال وتشجيع المستثمر الأجنبي وهي أهداف نتطلع جميعاً لتحقيقها.

وبين أن وزارة التجارة تمكنت من مواجهة تداعيات جائحة كورونا وتم ضمان تدفق السلع إلى الأسواق، وهذه الخطة مستمرة بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية ومستمرون في تطبيق تلك الخطة.

الأزمة الروسية الأوكرانية

وفيما يتعلق باتفاق الحبوب الأخير الذي أبرم بين روسيا وأوكرانيا في تركيا وتأثيره على الكويت، أشار العنزي أن الكويت لم تتأثر بالأزمة الروسية الأوكرانية، لأن الكويت بعيدة عن مناطق الصراع وقد يكون لهذا الأمر تأثير إيجابي على المستهلك في ظل السوق الحر وستؤثر فقط على الأسواق. واستدرك العنزي بالقول ان الكويت تمكنت من تحقيق 99 بالمئة من أهداف مشروع تحسين بيئة الأعمال بالتعاون مع البنك الدولي.

وفيما يتعلق بالعمل على إنجاز الإجراءات بالتراخيص في الكويت والمدد الزمنية الخاصة بانجازها، أشار العنزي أن تطوراً كبيراً شهدته الكويت في هذا الأمر، حيث أن إصدار الرخص التجارية لا يتجاوز إصدارها يومين فقط وهناك أنشطة لا تزيد عن 3 أيام.

وبين أن وزارة التجارة تقوم بانجاز جميع معاملاتها الكترونيا دون الحاجة لقدوم الشخص أو صاحب المعاملة إلى الوزارة.

وحول توحيد الأنشطة مع دول مجلس التعاون الخليجي، بين العنزي أن الوزارة قامت بتوحيد أنشطتها وفق الكود العالمي، وحالياً سيتم إطلاق المرحلة الثالثة من هذا الجانب بعد الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية والتي ستتم بنهاية الشهر الحالي. وبين أن جميع المعاملات التي تتم في وزارة التجارة الكترونية 100 بالمئة.

