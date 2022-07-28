«KIB» يعزِّز جودة خدمة العملاء تلبيةً لاحتياجاتهم المصرفية أثناء السفر

مال وأعمال

يواصل بنك الكويت الدولي (KIB) التزامه بتقديم خدمة عملاء متميزة كجزء من تجربته المصرفية المتكاملة، مركزاً جهود مركز الاتصال على استمرار دعم عملائه أينما كانوا والاستجابة لاحتياجاتهم واستفساراتهم في جميع الأوقات، لاسيما في حالات الطوارئ المصرفية.

ومع استمرار موسم السفر لبضعة أشهر، يظل KIB حريصاً على مساندة عملائه أثناء فترة تواجدهم خارج البلاد، والتواصل معهم على مدار الساعة من خلال مركز الاتصال، وذلك عبر وسائل وقنوات عديدة متاحة من البنك، حسب ما يتناسب مع كل عميل، والتي تشمل الاتصال الهاتفي على الرقم: (+965 22957300) المخصص للمكالمات الدولية، أو أي من خدمات التواصل الإلكترونية لديه – منها خدمة «live chat» و KIB» أون لاين» على موقع البنك الإلكتروني www.KIB.com.kw، أو عن طريق الخدمة الهاتفية المرئية عبر تطبيق «KIB موبايل» على الهواتف الذكية، كذلك من خلال خدمة KIB عبر تطبيق «WhatsApp»، للاستفسارات العامة عن المنتجات والخدمات على رقم (866 866 1+)

وحول ذلك، نوه نائب مدير عام إدارة الخدمات المصرفية للأفراد في KIB، مصعب الشعلان، في تصريح له إلى الجهود التي يبذلها البنك في سبيل تأمين وحماية عمليات الشراء التي يجريها عملائه أثناء سفرهم خارج الكويت باستخدام بطاقاتهم الائتمانية، موضحاً أيضاً أنه يمكن للعملاء المسافرين التواصل مع KIB على الفور عبر القنوات المذكورة، أو بالاتصال المباشر مع مدراء العلاقات لعملاء شريحة «بلاك – Black»، للحصول على خدمة بدل فاقد لبطاقات الخصم/الائتمان بسرعة قياسية في حالة فقدانها في الخارج، وذلك عبر شركات النقل السريع المعتمدة والمؤمنة تماماً.

كما لفت إلى بعض المزايا التي تحملها بطاقات KIB الائتمانية المتميزة لعملائه لضمان رحلة ممتعة، والتي تشمل خدمات التأمين المجاني للسفر وغيرها. وأشار الشعلان من جانب آخر إلى الخدمات التي يوفرها البنك لعملائه في حالات الطوارئ، بما فيها خدمة الإصدار الفوري لأية بطاقات عبر فروع KIB المنتشرة في أنحاء الكويت، وذلك من خلال التواصل مع مركز الخدمة عن طريق الوسائل المذكورة.

وفي ختام تصريحه، أكد الشعلان التزام KIB الصارم بضمان تقديم أرقى مستوى من خدمة العملاء، محافظاً على أداء فريق مركز الاتصال وكفاءته في إدارة قنوات التواصل الخاصة بالبنك، والمتاحة لعملائه 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، كما أكد على مدى جهوزيته واستعداده لاستقبال والتعامل مع أي ظرف مالي أو مصرفي طارئ يتقدم به العميل، داخل أو خارج الكويت، وتقديم أفضل وأسرع الحلول لمعالجة أي مشكلة تواجه العملاء في هذا الإطار.