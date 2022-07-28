«وربة»: دراسة للمنتجات والخدمات التي سيتم تقديمها في الواقع الافتراضي

مال وأعمال

أكد بنك وربة أنه يمضي قدماً نحو تحقيق استراتيجيتيه الرقمية الطموحة، عبر الاستفادة من أحدث التقنيات العصرية في عالم الإنترنت، التي تتيح التعامل مع التطبيقات بأساليب متنوعه ومتطورة وتقديمها للعملاء في إطار رقمي آمن.

وأشار البنك في بيان صحافي إلى تواجده في الواقع الافتراضي كأول بنك إسلامي في العالم وفي الكويت ضمن الخبر الصحفي المنشور بتاريخ 29 يونيو 2022 الذي يهدف من خلاله إلى تعزيز قنوات التواصل عن طريق الإعلان في الواقع الافتراضي وطرح الفعاليات لكل من شريحة العملاء Alpha & Z generations.

وبين البنك بأنه لازال في المراحل الأولية التي تتطلب المزيد من الدراسة والتقييم، وبين أن طبيعة ونوعية المنتجات والخدمات التي سيتم تقديمها عبر الواقع الافتراضي لازالت قيد المراجعه وذلك لتحديد أنماطها وطبيعتها تمهيداً لاستيفاء الموافقات اللازمة من الجهات المعنية. يذكر أن بنك وربة يسعى في ريادته كبنك المستقبل عبر تقديم أفضل الحلول التكنولوجية والرقمية ومنها مؤخراً إطلاق محفظة رقمية تعزز الشمول المالي في دولة الكويت إضافة إلى طرح خدمة شراء وبيع سبائك الذهب لعملاء البنك.

