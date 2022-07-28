سوق الأسهم السعودية تجاوز مستوى 12 ألف نقطة

مال وأعمال

ارتفع سوق الأسهم السعودية، في جلسة امس الأربعاء، بالتزامن مع تحسن أسعار النفط، والتفاؤل داخل السوق بالنتائج الإيجابية للشركات، والتوقعات الجيدة للاقتصاد السعودي.

وارتفعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، حيث أشارت بيانات القطاع إلى انخفاض كبير في مخزونات النفط الخام الأميركية قبل رفع أسعار الفائدة المتوقع من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

فيما توقع صندوق النقد الدولي، نمو اقتصاد السعودية بنسبة 7.6 % العام الحالي، و3.7 % خلال العام 2023، وجاءت توقعات لنمو الاقتصاد السعودي في 2023 أعلى من توقعاته السابقة في أبريل الماضي عند 3.6%، فيما أبقى على توقعاته للعام 2022 دون تغيير.