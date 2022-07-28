«العقارات المتحدة» وافقت على تقارير الاندماج مع «الضيافة» و«أبراج المتحدة»

مال وأعمال

أعلنت شركة العقارات المتحدة عن موافقة مجلس الإدارة على تقرير مُقوم الأصول ورأي مستشار الاستثمار بشأن عدالة التقييم فيما يتعلق بعملية الاندماج مع شركتي الضيافة القابضة وأبراج المتحدة القابضة.

وكانت شركة العقارات المتحدة قد أعلنت في وقت سابق من شهر مارس 2022، عن توصلها إلى اتفاق مبدئي لتنفيذ صفقة اندماج مع شركتي الضيافة القابضة وأبراج المتحدة القابضة، حيث وقعوا مذكرة تفاهم تم بموجبها الاتفاق على تقييم عرض الاندماج، بحيث تكون شركة العقارات المتحدة هي الشركة الدامجة في حين تصبح كلتا الشركتين الكيانات المُدمجة.

ويُشير تقرير رأي مستشار الاستثمار إلى المقابل الذي سيحصل عليه مساهمو شركتي الضيافة القابضة وأبراج المتحدة القابضة من أسهم في رأس مال شركة العقارات المتحدة جراء الاندماج. ويذكر أن إتمام الاندماج بين الشركات الثلاث يتطلب الآن الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية: هيئة أسواق المال ووزارة التجارة والصناعة وجهاز حماية المنافسة، إلى جانب موافقة المساهمين من خلال عقد اجتماع للجمعية العمومية غير عادية للشركات.

وفي معرض تعليقه على هذا الإعلان، صرّح نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة في شركة العقارات المتحدة، مازن عصام حوّا: «نتطلع قدماً لاستكمال هذه الصفقة التي تحمل بين طياتها العديد من الفرص الإيجابية ونسعى من خلال عملية الاندماج هذه إلى توسيع محفظة أصول شركة العقارات المتحدة المتنوعة، إلى جانب تعزيز القيمة للمساهمين في الشركات الثلاث. وبعد موافقة مجلس الإدارة على التقرير فإننا نتطلع إلى الانتقال إلى المرحلة التالية من هذه العملية والمُتمثلة في تقديم طلب الاندماج إلى السلطات الرقابية المعنية للحصول على الموافقات اللازمة».

