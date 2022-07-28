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مال وأعمال

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«صندوق النقد» يثبِّت توقعاته لنمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.9 %


أبقى صندوق النقد الدولي، على توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام الحالى عند نسبة 5.9 % ، في حين خفض تقديراته لنمو الاقتصاد العالمى من 3.6 % إلى 3.2 %.  وتوقع الصندوق في تحديث شهر يوليو لتقرير لآفاق الاقتصاد العالمي، أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي المصري في عام 2023 نموًا بنسبة 4.8?.
وكان الصندوق قد رفع توقعاته فى تقرير شهر أبريل الماضي بمقدار 0.3 % ليصل إلى 5.9 % مقارنة بـ5.6? في تحديث يناير الماضي.
وأوضح الصندوق أن فريق من خبراء الصندوق بقيادة سيلين ألارد قد أجرى زيارة إلى القاهرة في الفترة من 26 يونيو إلى 7 يوليو الحالي لمناقشة دعم صندوق النقد الدولي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل للسلطات المصرية، وأسفرت تلك الاجتماعات عن مناقشات مثمرة حول السياسات والإصلاحات الاقتصادية التي ستدعمها تسهيلات الصندوق الممدد التابع لصندوق النقد الدولي في الفترة المقبلة.


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