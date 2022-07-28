«صندوق النقد»: ارتفاع الفائدة لن يؤثر على الخليج

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أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي الدكتور جهاد أزعور، أن دول الخليج يجب استثناؤها مقارنة مع الدول الأخرى، حيث مستويات النمو ستكون جيدة وستتحسن في العام المقبل، كما ستبقى مستويات التضخم منخفضة نسبيا.

وقال أزعور، إن النظام النقدي في دول الخليج مرتبط بالدولار، ويتم إعادة تسعير الفوائد حسب تطور الفوائد بالاحتياطي الفيدرالي، مضيفا: «إن مستويات التضخم مازالت منخفضة إلى جانب ارتفاع عائدات النفط بواقع 1200 مليار دولار في السنوات الثلاث المقبلة، كذلك مع تحسن ميزانيات دول الخليج وميزان المدفوعات فإن ارتفاع الفوائد سيكون له تأثير محدود على اقتصادات المنطقة».