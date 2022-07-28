البحر: نواصل تنمية عملياتنا الدولية في مجموعة «الوطني»

مال وأعمال

أكدت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، شيخة البحر على استكمال الوطني مسار تطبيق الأولويات الاستراتيجية للبنك. وتوقعت أن يؤدي تحسن آفاق النمو الاقتصادي إلى توافر مزيد من الفرص وتعزيز الطلب على الائتمان التجاري في ظل عودة أنشطة طرح وإسناد المشاريع الكبرى تدريجياً. وقالت البحر على هامش مؤتمر المحللين لنتائج الربع الثاني من العام 2022: « سنواصل تنمية عملياتنا الدولية مع التركيز على أسواق النمو الرئيسية، وبصفة خاصة أدول مجلس التعاون الخليجي ومصر، حيث نهدف إلى تنويع ميزانيتنا العمومية وتعزيز تدفقات الدخل وزيادة مساهمة العمليات الدولية في صافي أرباح المجموعة».

وأشارت البحر إلى أن تنويع أنشطة الأعمال يسهم في تعزيز أداء البنك حيث يواصل الوطني الاستفادة من الانتعاش الاقتصادي في المنطقة وتوافر نطاق واسع من المنتجات والخدمات التي يقدمها البنك.

قالت البحر: «واصلنا الاستثمار في ترسيخ مكانة الوطني الرائدة بمستقبل الخدمات المصرفية الرقمية، وبناء تجربة مصرفية رقمية من الجيل التالي. حيث بذلنا أقصى جهد لتطوير القنوات الرقمية المختلفة مع الحرص على ادخال تحسينات مستمرة لتجربة عملائنا الرقمية بصفة منتظمة، وتوسيع نطاق الخدمات التي نقدمها رقمياً، خاصة من خلال الوطني عبر الموبايل».

وأكدت البحر السعي للاستفادة من تحليل البيانات وإدخال تقنية الروبوتات في الكثير من الخدمات التي يتم تقديمها، هذا إلى جانب التعلم الآلي لتحسين الكفاءة التشغيلية وتقديم تجربة مميزة لتلبية الاحتياجات المصرفية للعملاء.

وأشارت البحر إلى أن جهود التحول الرقمي تشمل كل أنشطة المجموعة وذلك في إطار السعي لتعزيز التجربة الرقمية للعملاء عبر مختلف قطاعات الأعمال وفي كافة الأسواق الاستراتيجية الرئيسية.

نمو مستدام

أوضحت البحر أن الجهود في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية تأتي على رأس جدول أعمال المجموعة. وأكدت على مواصلة تحسين الممارسات التشغيلية المتعلقة بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، ودمج تلك المعايير ضمن عمليات صنع القرارات المتعلقة بأنشطة الأعمال، وزيادة الالتزام بإعداد تقارير الاستدامة العالمية.

وأردفت البحر قائلة: «نركز خلال هذه الفترة على مواصلة العمل على تطبيق ركائز الاستدامة الست ومواصلة مسارنا لتحقيق أهداف الاستدامة المحددة مسبقاً».

قالت البحر: منذ بدء التعافي بعد الجائحة، اشتدت حدة المنافسة بقطاع قروض الأفراد وبدأت البنوك تتنافس للحصول على حصة في السوق، وتركزت المنافسة على التسعير، وانطلاقاً من موقعنا الريادي في السوق وكوننا أحد أكبر اللاعبين في قطاع التجزئة، فقد اخترنا الدفاع عن حصتنا في السوق من خلال تقديم قروض بدون فائدة في السوق في وقت سابق من هذا العام».

وأضافت: «يمكننا تحمل التكاليف والدفاع بقوة عن حصتنا في السوق في قطاع قروض التجزئة بفضل مصادر تمويلنا المتنوعة ومنخفضة التكلفة، وقد نجحنا في القيام بذلك في الأشهر الأخيرة».

أشارت البحر إلى أن المشهد التشغيلي ليس مثاليًا بما يفرضه من ضغوط على هوامش الفائدة على المدى القصير خاصة في ظل البيئة الحالية التي تشهد رفع أسعار الفائدة، لكنها أكدت أن الوطني سيواصل الدفاع عن مكانته الرائدة في السوق مع التركيز على اكتساب العملاء.

قالت البحر: «تضم أسواقنا الأساسية بالكويت والمنطقة نسبة كبيرة من الشباب ما يتطلب اهتمامًا خاصًا بتلك الفئة، لذلك يمكننا الاستفادة من انتشارنا الجغرافي، وقوة خدماتنا المصرفية الرقمية لاختراق ذلك السوق، وقد أطلقنا وياي في إطار تركيزنا على استهداف فئة الشباب».

وأكملت البحر قائلة: «حقق وياي حتى الآن إنجازات أكبر بكثير من الأهداف الموضوعة، ويقدم حالياً العديد من المنتجات وقريبًا سيكون منصة شاملة لعملائنا».

وأكدت البحر أن الخدمات المصرفية الرقمية هي المستقبل وأشارت إلى استثمار الوطني بكثافة في التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات وغيرها من الاستثمارات الرقيمة.

سياسة ثابتة

وتعليقاً على توزيع أرباح مرحلية، قالت البحر: «ينتهج الوطني سياسة ثابتة تجاه توزيع الأرباح في ظل المتطلبات الرأسمالية وغيرها من العوامل. وطالما كان لدى البنك سياسة توزيع أرباح مستقرة تستهدف نسبة توزيعات أرباح في حدود 50 إلى 60% من صافي الربح».

وأوضحت أن نسب الرسملة القوية التي تتماشى مع أهداف الوطني تدعم تلك السياسة وتسمح بالاستمرار في الحفاظ على توزيعات أرباح بمعدلات جيدة.

وأضافت: «لا تعتبر توزيعات الأرباح المرحلية مؤشراً على أي تغييرات في سياستنا الخاصة بتوزيعات الأرباح وسيتبع التوزيع في نهاية العام نفس المسار في سياق سياسة توزيع الأرباح المحددة لدينا».

وبالسؤال عن توقعاتها لوتيرة ترسية المشروعات، قالت البحر: «أدى تحسن الوضع الصحي وتخفيف القيود بعد الجائحة إلى زخم أنشطة المشاريع في 2021 حيث بلغت قيمة اسناد المشاريع 1.5 مليار دينار كويتي، ومع الارتفاع الأخير في أسعار النفط، نتوقع مواصلة الحكومة التزامها بالإنفاق على البنية التحتية وتسريع طرح العطاءات واسناد المشاريع للتعويض عن بطء التنفيذ خلال العامين الماضيين وتداعيات الجائحة».

توقعت البحر دورًا أكبر للقطاع الخاص في خطة تطوير البنية التحتية في الكويت مستقبلاً في ظل المناقشات والمشاركات الأخيرة مع مختلف الجهات الحكومية والمناقصات التي تمت مناقشتها مع الحكومة والتي تؤكد إعطاء دور أكبر للقطاع الخاص في مشاريع التنمية المستقبلية

وأضافت البحر: «يخلق ذلك فرصًا للبنوك للإقراض من خلال نماذج مختلفة للتمويل؛ سواء لمشروعات الشراكة بين القطاع العام والخاص أو مشروعات البناء والتشغيل ونقل الملكية. لذلك، نحن متفائلون بشأن حزمة المشاريع القادمة».

من جانبه قال المدير المالي للمجموعة سوجيت رونغي أن نتائج البنك في النصف الأول من العام عكست الاعتماد على الأنشطة المصرفية الرئيسية وتنوع الإيرادات والقدرة على توليد الأرباح من تلك الأنشطة الرئيسية.

وقال رونغي إن زيادة حجم الاقراض وغيرها من الأصول المدرة للفوائد على مستوى القطاعات والمناطق الجغرافية للمجموعة ساهمت في تحقيق صافي إيرادات فوائد بلغ 348.3 مليون دينار كويتي بالنصف الأول بنمو بلغت نسبته 4.4% على أساس سنوي.

كما ارتفعت إيرادات الأتعاب والعمولات 10.8% على أساس سنوي نتيجة المساهمة القوية من مختلف قطاعات الأعمال وتنوع مصادرها بين مجموعة من المناطق الجغرافية وقطاعات الأعمال المختلفة.

