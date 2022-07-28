«الوطني» يوفر لعملائه خدمة حجز أجهزة السحب الآلي للفعاليات والمناسبات الخاصة

مال وأعمال

يحرص بنك الكويت الوطني على تلبية جميع احتياجات عملائه وتوفير أحدث الخدمات والمنتجات التي تلبي تطلعاتهم، وفي هذا الإطار، أعلن البنك عن توفير خدمة جديدة تتيح لعملائه حجز أجهزة الوطني للسحب الآلي المصممة خصيصاً للفعاليات والمناسبات الخاصة. ويشترط أن يكون طلب الحجز لجهاز السحب الآلي قبل 3 أيام من تاريخ طلب توريد الجهاز، على أن تكون أجهزة الصراف الآلي للسحب النقدي فقط، وتشمل الفئات التالية «5 دنانير كويتية، و10 دنانير كويتية، و20 ديناراً كويتياً».

وبهذه المناسبة قال مدير قنوات التحول الرقمي بمجموعة الخدمات المصرفية الشخصية في بنك الكويت الوطني، ميثم السالم: «يسعى بنك الكويت الوطني إلى أن يكون الأقرب دائماً لعملائه ومشاركتهم جميع المناسبات من خلال التواصل المستمر معهم والتعرف على تطلعاتهم وتلبية احتياجاتهم بما يساهم في حصولهم على تجربة مصرفية شاملة واستثنائية تناسب احتياجاتهم وأنماط حياتهم المتنوعة».

وأضاف السالم: «يسعدنا دائماً أن نشارك عملاءنا الاحتفال بجميع المناسبات ونحرص على تسخير إمكانات البنك لتلبية احتياجاتهم وإثراء تجربتهم المصرفية باستمرار من خلال خدماتنا الاستثنائية والمبتكرة».