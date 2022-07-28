العتيبي لـ «النهار»: إلغاء الاستثناءات ضرورة لنجاح المشروعات

مال وأعمال

أوضح رئيس مجلس إدارة جمعية رواد الأعمال الكويتية فهد العتيبي أن الدعم الحكومي غاب عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال جائحة كورونا وما بعدها، على الرغم من الأهمية القصوى التي أولتها العديد من الدول لتلك المشروعات خلال الأزمة. وأشار في تصريح خاص لـ «النهار» أن المبادرين أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة لم يجدوا من يدعمهم سواءً في الإيجارات أو دعم الموظفين في مشروعاتهم، ما أدى إلى إفلاس الكثير منهم بسبب تراكم المديونيات وعدم قدرتهم على السداد. وأشار إلى أن الكثير من الدول دعمت قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لإيمانهم الكبير بأهمية تلك المشروعات في رفع القدرة الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال وخلق الفرص الوظيفية والتخفيف عن كاهل القطاع العام من خلال اثبات قدرات الشباب في مجال العمل الحر.

وأوضح أن الكويت من أكثر الدول التي قامت بالإغلاق خلال الجائحة ولم تقدم سوى مشروعات لم يستفد منها أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة لا من قريب أو من بعيد، بسبب الأوراق الكثيرة التي كانت البنوك تطلبها من أصحاب المشروعات للحصول على الدعومات اللازمة لهم. وأشار لم يحصد المبادرون من الشباب سوى على وعود حكومية فقط بالتعويض والدعم، إلا أن أرض الواقع لم تشهد تقدماً يذكر في تنفيذ تلك الوعود.

خسائر فادحة

واستدرك العتيبي بالقول: هناك الكثير من المشروعات عانت في سبيل الاستمرارية ولكنها تكبدت خسائر فادحة، ومن استفاد من قوانين دعم المبادرين التي طرحت من قبل الجهات الحكومية يعدون على أصابع اليد الواحدة. وأشار إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحتاج إلى جهود جادة ودعم حقيقي من أجل تحقيق الرؤية التنموية للكويت وخلق المزيد من الوظائف أمام خريجي الجامعات والمعاهد العليا والمتوسطة والتي تحتاج من الجميع التكاتف من أجل تحقيق الأهداف التي أسست من أجلها تلك المشروعات.

وقال إننا نأمل من مجلس الوزراء الجديد العمل على تغيير النهج القديم وتقديم رؤى ودعم حقيقي لشباب المبادرين في القطاعات المختلفة والاستفادة من قدراتهم المتنوعة والإسهام بشكل فاعل في التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي نصت عليها رؤية كويت جديدة 2035.

ومن بين التطلعات التي أبداها العتيبي من مجلس الوزراء الجديد العمل على إلغاء كلمة استثناءات في المعاملات الحكومية وأن يكون الكل سواسية أمام القانون دون أن يكون لأحد استثناء على حساب الآخرين في الجهات كافة والتي تؤدي لغياب المساواة والعدالة وتدفع لعدم الشفافية والوضوح أمام الكثير من أصحاب الأعمال بشكل عام الشركات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة.

وأشار إلى أن هناك الكثير من لديه الرغبة في العمل، إلا أن صعوبة البيئة الاقتصادية وغياب الرؤية الحقيقية في بيئة الأعمال تدفع الكثير من الراغبين في العمل للخروج إلى دول أخرى للعمل والهجرة برؤوس الأموال المحلية بسبب التيسيرات الكبيرة التي يجدونها هناك مع استمرار البيروقراطية في البيئة المحلية.

وأشار إلى أن الراغبين في العمل من الخارج داخل الكويت يقومون باختيار أماكن أخرى تخوفاً مما يجدونه من تحديات وصعوبات في بيئة الأعمال، فالاستثمارات تبحث عن أماكن قادرة على تحقيق ربحية أكثر وتخليص إجراءاتها بالشكل المطلوب.

وتطرق العتيبي لإشكالية حقيقية تواجه بيئة الأعمال في الكويت تتعلق بالرخص التجارية والتي باتت غالبيتها سوق سوداء، لافتاً أن 3 قطاعات فقط هي المسموح بالترخيص لها وهي: المطاعم وبيع الورد والصالونات، فيما يتم غلق بقية الرخص من الجهات المعنية. وأشار إلى أن وزارة التجارة تقوم بالموافقة ولكن هناك جهات أخرى تعرقل استخراج تلك الرخص على المدى البعيد. وأضاف: بعض الرخص يتم بيعها في السوق السوداء بحدود 150 ألف دينار وهو ما يجعل من الصعوبة إقامة مشاريع من قبل أصحاب المشاريع الصغيرة، مضيفاً أن 90 بالمئة من الرخص موقوفة عدا المطاعم.

وأشار لا يمكن للراغبين في الاستثمار بالكويت العمل في ظل وجود استثناءات في العديد من الجهات الحكومية والتشدد في الحصول على الموافقات التي تيسر عمل المبادرين أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعمهم في المجالات المختلفة.

تنسيق بين الجهات

ويطالب العديد من المبادرين بالتنسيق والمتابعة لتنفيذ الرؤية التنموية التي أعلنتها الحكومة بشأن دعم المستثمرين في المجالات المختلفة والدفع بأن تكون الكويت بوابة للاستثمارات الأجنبية المباشرة مثلها مثل بقية دول العالم.

كما أن هناك الكثير من الأفكار التي يطرحها الشباب في قطاعات كثيرة ومتنوعة، خاصة ما يتعلق بقطاعات التكنولوجيا وغيرها والتي يحتاج إليها الاقتصاد، إلا أنهم بحاجة إلى دعم حقيقي يمكنهم من مواجهة أية أزمات قادمة قد تواجههم على غرار أزمة جائحة كورونا والتي دفعت الكثير من أصحاب المشروعات القائمة إلى إغلاقها.

وتمتلك الكويت الكثير من المقومات والإمكانيات التي يمكن توجيهها بالشكل السليم سواء موارد بشرية أو مادية، كما أن الإسراع بتعديل القوانين التي تنظم بيئة الأعمال سينعكس إيجاباً على الوضعين الاقتصادي والاجتماعي بالإضافة لإزالة أية تحديات بيروقراطية تواجه المستثمرين.

