«بوبيان» يكتشف المواهب الوطنية الشابة

مال وأعمال

في اطار دعمه المستمر لشباب الكويت رعى بنك بوبيان المعرض الوظيفي الذي نظمته مؤخرا جامعة الكويت في اطار دعمه المستمر لاستكشاف المواهب الوطنية وتوفير فرص عمل للكوادر الوطنية من الشباب الراغب في الالتحاق بالعمل في القطاع المصرفي.

وقال المدير التنفيذي في مجموعة الموارد البشرية في البنك خالد الرحماني «يؤكد بنك بوبيان في مختلف مشاركاته ورعاياته لهذه النوعية من الفعاليات على أهمية الدور الذي يقوم به تجاه العنصر البشري وضرورة دعمه لتحقيق طموحاته واستقطاب الكوادر المميزة والعمل على تطويرها ورفع مستوى خبراتها».

وأضاف «تكتسب هذه الفعاليات أهميتها نظراً لما تتمتع به من دور مُؤثر وفعال في توجيه العمالة الوطنية للعمل بالقطاع الخاص والمساعدة على توفير فرص وظيفية للباحثين عن عمل تتوافق مع طموحاتهم ومؤهلاتهم».

وأوضح الرحماني أن هذه المبادرات الوظيفية تُشكل جزءاً من قيم بنك بوبيان واهتمامه الدائم بموظفيه و صقل مهارات المعينين حديثاً من خلال برنامج تدريبي مخصص ليكونوا بمثابة مصرفيين شاملين يتمتعون بالقدرات اللازمة ومؤهلون لدعم طموحات البنك في النمو الاستراتيجي الذي يدعمه، حيث يأتي هذا البرنامج من منطلق إيماننا في تطوير وتمكين جيل جديد من القادة المستقبليين.

التوظيف في بوبيان

من جانبه قال مسؤول استقطاب المواهب بإدارة الموارد البشرية فواز العجيل انه تم خلال المعرض الذي استمر لمدة 4 أيام تواجد مجموعة من موظفي إدارة الموارد البشرية في البنك الين قاموا بعمل المقابلات والرد على جميع الاستفسارات المطروحة من قبل الطلاب المهتمين بالعمل في القطاع المصرفي.

وأضاف أن موظفي البنك قاموا أيضا بتقديم شرح مفصل عن بنك بوبيان وعرضاً حول عدد من الفرص الوظيفية لمختلف التخصصات والتعريف بخطط البنك ودوره والاهتمام الذي يوليه للموارد البشرية الوطنية حيث يعتبر من البنوك المميزة في استقطاب الكوادر المميزة والعمل على تطويرها ورفع مستوى خبراتها.

وأكد العجيل أن دور البنك لا يقتصر فقط على مجرد توظيف او تعيين الطاقات الشابة، بل يمتد إلى استقطاب المميزين منهم وصقل مهاراتهم وتدريبهم عبر مجموعة من البرامج التدريبية الاحترافية مع كبرى شركات التدريب والاستشارات التدريبية الامر الذي يؤهلهم إلى الارتقاء بمستوى بيئة العمل في بوبيان والقطاع المصرفي ككل.