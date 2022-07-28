وزير الإعلام لأسرة «ساعة كاسيت»: يعطيكم العافية

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في اطار اهتمام قيادات الاعلام بالانجازات التي تحققها مخرجات اذاعة الكويت استقبل وزير الاعلام والثقافة د. حمد روح الدين في مكتبه بوزارة الاعلام الوكيل المساعد لشؤون الاذاعة د. يوسف السريع وايضا كلا من ابراهيم ماتقى مراقب شؤون البرامجية والاعلامي محمد الدغيشم والمخرج جابر الجاسر واتى هذا الاستقبال بعد حصول البرنامج ساعة كاسيت على الشراع الذهبي في مهرجان الخليج للاذاعة والتلفزيون الذي اقيم في مملكة البحرين وقد ثمن الحضور موقف وزير الاعلام والثقافة في اهتمامه بالكوادر الكويتية التي تحقق الانجازات على صعيد المحافل الخليجية والتي تساعد على الاستمرارية في بذل الجهد والعطاء لنيل مراكز متقدمة في فعاليات مماثلة في المستقبل.



وبدوره صرح الوكيل المساعد لشؤون الاذاعة د. يوسف السريع لـالنهار قائلا: قابلنا وزير الاعلام والثقافة د. حمد روح الدين مع الاخوة العاملين في الاذاعة وشجع الشباب في بعض البرامج التي حازت على الشراع الذهبي والفضي في مهرجان الخليج العربي الاذاعة و التلفزيون الذي اقيم في البحرين وتم خلالها ايضا مقابلة اسرة برنامج ساعة كاسيت ومن خلال اللقاء تمت الاشارة الى انه سيكون هناك لقاء اوسع واكبر مع كل الفائزين في هذا المهرجان ونحن نثمن لمعالي الوزير تلك الحفاوة والاهتمام وتشجيعه في ان يكون استمرارية في التميز والريادة.



واضاف ايضا: نحن مقبلون على التواجد في المهرجان العربي للاذاعة والتلفزيون الذي سيقام في الرياض من خلال مشاركة البرامج الاذاعية المختلفة والتي نتمنى ان نحوز من خلالها على مركز متقدم في ظل المنافسة من الاذاعات الاخرى.

اما مراقب الشؤون البرامجية في اذاعة الكويت ابراهيم ماتقي فقد صرح قائلا: اللقاء كان اخويا مع وزير الاعلام والثقافة وتكريمه لنا يثلج الصدر ويعطينا الدافع الى بذل المزيد لنيل الجوائز واتى ذلك بعد ان حصدت اذاعة الكويت العديد من الجوائز في مهرجان الخليج العربي للاذاعة والتلفزيون والتي لم تأت من فراغ بل اتت من مجهود الشباب الذين يعملون ليلا ونهارا وقد اعطانا اللقاء حافزا في ان نقدم كل طاقاتنا وامكانياتنا لتحقيق المزيد وقال لنا الوزير ان المكتب مفتوح لكم وتعليماته وتوجيهاته كانت نبراساً لنا وايضا الدعم اللامتناهي منه شخصيا تجاه اخوانه في قطاع الاذاعة.



واضاف ايضا: الاعداد جارٍ حاليا للمشاركة في المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون الذي سيقام في الرياض في نوفمبر القادم وباذن نستمر على العطاء والجوائز لقطاع اذاعة الكويت في ظل التوجيهات والدعم من القيادات سواء من الوزير او من وكيل الاعلام سعود الخالدي الذي تواجد معنا في مهرجان الخليج للاذاعة والتلفزيون وايضا لن ننسى دعم ودور وكيل الاذاعة دكتور يوسف السريع في اختياره لتلك البرامج التي فازت بالذهب والفضة. كما صرح الاعلامي محمد الدغيشم قائلا: اتسم اللقاء مع الوزير خلال استقباله لنا بالعفوية والودية ومن خلال تواجدنا معه تم شرح طريقة البرنامج واستمتع جدا من البرنامج وحصوله على الشراع الذهبي



وقد اكد الوزير ان هناك تكريماً لجميع من حصد الجوائز في مهرجان الخليج للاذاعة والتلفزيون وانا اشكره على تفاعله واهتمامه حيث استقبلنا برحابة صدركما كان اللقاء بالصدفة وليس مرتباً له وبالتالي وجدنا كل الدعم منه تجاهي وتجاه كل شخص يعمل في الاعلام وانا اشكره على سعيه في ابراز اصحاب الانجازات على صعيد الاعلام الكويتي واهتمامه الكبير بهم. اما المخرج جابر الجاسر وقال: مقابلة الوزير بحد ذاتها تعتبر مسؤولية تجاه كل موظف يحصد نجاح مايقوم به وهذا الامر تلمسناه من خلال مقابلاتنا معه ومع اسرة برنامج ساعة كاسيت حيث وجدنا منه الدعم وايضا ثمن الجهود التي تبذل من اجل استحقاق الفوز في المحافل الدولية ورفع اسم الكويت عاليا وان نستمر كابناء الاعلام في العطاء.

