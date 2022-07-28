بيروت تستضيف «سينما من أجل السلام»

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تستضيف العاصمة اللبنانية بيروت في اغسطس المقبل واحد من ابرز الملتقيات الفنية حيث يتابع مجتمع بيروت السينمائي سلسلة نشاطاته ، الثقافية والفنية يمتد المخيم من 8 الى 14 آب 2022، في جبل لبنان.. ويتم خلاله تدريب 40 صانع/ة افلام مقيمين في لبنان من جنسيات عربية مختلفة حول كيفية إستعمال السينما والإعلام لمناصرة قضايا الإنسان، ومناهضة العنف وخطاب الكراهية.

كما يشارك في هذا المخيم المرتقب أكثر من 15 شخصية محترفة من كبار الموجهين/ات والمخرجين/ات والمدربين/ات والمتحدثين/ات، سيتابعهم المشاركين عن كثب لاعطائهم التعليمات اللازمة، ليكونوا دعاة لسينما من اجل السلام. وليتمكنوا من انتاج افلام قصيرة وأفلام توعوية حول موضوعات متعلقة بالسلام وهذه الاعمال ستجوب العالم عبر نشرها على وسائل الإعلام التقليدية والرقمية، وعرضها في العديد من المهرجانات العالمية ضمن عروض خاصة حول دور الشباب في صناعة السينما المسؤولة. ويمثل هذا المخيم بما ينطلق الية من مضامين ومنم ابرزها – السينما من اجل السلام – واحدا من المواعيد الثقافية والفنية المرتقبة لما يمثله من مناسبة فنية تستقطب جيل الشباب من الجنسين ومشاركة عدد بارز من كبار صناع الفن السابع وعبر الحرفيات والتخصصات كافة من أجل بلورة مضامين ترسخ قيم السلام والمحبة.

