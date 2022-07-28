loader

آراء

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

وجهة نظر

المطلوب إدارة جادة لإدارة الوطن


إن أي تغيير إيجابي لأي وطن يبدأ بإيجاد الإدارة المحترفة الجادة لتغيير الأوضاع السلبية المتراكمة من زمن طويل ومعالجتها إيجابيا للوصول إلى ما ينتظره المجتمع من إصلاحات جادة لمستقبل الوطن حيث إن امور الوطن لا تتحمل اي تأخير في لمِّ شمل ابنائه والعمل يدا واحدة في اصلاح مشكلات الماضي والانطلاق للمستقبل وهذا يحتاج الى قناعات ومبادئ جديدة جادة وسريعة من اجل تغيير شامل في اسلوب الادارة والمحاسبة واشراك الكل في هذه الانطلاقة المباركة من سمو الامير وسمو ولي عهده حفظهما الله، والتي اسعدت الكثيرين من ابناء الوطن.
وعلى الحكومة القادمة ان تعلن عن المبادئ المطلوبة لاصلاح الاوضاع الادارية السلبية المتراكمة والثقيلة على الوطن حتى يحس المواطن ان الحكومة جادة في هذه المرة وان الاصلاح الشامل قادم بدون اي تأخير تلبية للأمر السامي من قيادة هذا الوطن. ان إصلاح الاوضاع الشاملة المهملة منذ زمن طويل يحتاج الى إدارة.. إدارة حقيقية قادرة على تنفيذ تلك الإصلاحات المطلوبة. وان هناك  أمثلة كثيرة في نجاح كثير من الدول مثل اليابان وسنغافورة وكوريا وهذه دول ليست لديها موارد طبيعية بل لديها الإدارة..الإدارة.. الحقيقية القادرة على تنفيذ الخطط بمراحلها وتوقيتاتها.
لذا على الحكومة القادمة التركيز على الإصلاح الإداري قبل وضع أي خطط أو حزم اقتصادية أمامها وهو عامل مهم وحيوي اذا أرادوا إصلاحاً حقيقياً بوضع الخطط الجدية للإصلاح الإداري للدولة وبعدها نفكر في الحزم الإصلاحية الشاملة. ان البلد يحتاج إلى الإصلاح الإداري التنفيذي قبل الإصلاح الشامل، والإدارة الجيدة هي أمل تحقيق الانطلاق للمستقبل، ومتى تم ذلك يسهل على البلد تحقيق الإصلاح المنشود. واخيرا فإن المواطن بعد هذا الاتفاق المبارك المهم والجدي ان يرى الامور تسير في صالح هذا البلد الطيب، والله المستعان.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كتّاب اليوم
المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة