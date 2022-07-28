أبيـض وأسـود ورمـادي

آراء

الأبيض والأسود كلونين نقيضين وضدين فالأبيض هو لون الضوء والوضوح والأسود هو سيد كل الألوان لكونه يمتصها كلها وعلى مدى الزمن للبشر بكل ثقافاتهم وحضاراتهم يتم إسقاط هذين اللونين على أمور كثيرة بداية بالخير والشر والليل والنهار والعدل والظلم إلى السعادة والحزن والغِنى والفقر والكراهية والحب للحياة والموت ورغم كل التناقض بينهم لكنهم يكملون بعضهم فلا ضوء بلا ظلام ولا سواد دائم ولا بياض دائم،

والأبيض والأسود عند العرب بات الأبيض هو السيف واليد البيضاء تدل على الكرم ويمكن لليد البيضاء أن تحمل السيف الأبيض وتقوم في عمل أسود ويمكن ان يحمل سيفا لعمل الخير الأبيض ويقول العرب إن فلان أبيض الوجه فعله طيب ولكن هذا لا يعني أنه أبيض والعرب لا تقول رجل أبيض من بياض اللون ولكن اللون الأبيض عندهم رمز الطاهر النقاء واللون الأسود يمتص كل ألوان الطيف وارتبط اللون الأسود بالموتِ والحداد وهو أيضا دليل على القوة والفخامة، والسؤال هنا ما هو اللون الذي نعيشه بالكويت منذ زمن يزيد على العقدين؟ الجواب لوننا هو الرمادي يعني لا أبيض ولا أسود،

واللون الرمادي يرمز للحياد والتوازن ويكون بين الأبيض والأسود واللون الرمادي دليل على السلبية ويرتبط في الاكتئاب والخسارة والتردد والجلوس بالوسط وعدم اتخاذ قرار وبالحالتين هو لون فاصل يكون بالنص بين الامرين وهو غير عاطفي يمكن أن يظهر الرمادي غير مبال وغير مكترث ويميل للعزلة، وهو لون التفكير والتساوي والسيطرة وهو لون دبلوماسي يتفاوض على المسافة بين الأبيض والأسود وهو لون غامض ولذا هو لون غير عاطفي ولهذا السبب هو منعزل بشكل غير عادي ولتنوع درجات الرمادي فهو يعبر عن خليط بين الظلام مع الضوء والحزن مع الأمل ما يعطينا شعوراً بالتساوي.

ومن أبسط الأمور التي تؤكد اننا نعيش اللون الرمادي هو حال السلطة التشريعية بالأعوام الأخيرة حيث صراع المصالح والبحث عن المكاسب الخاصة ما جعل المواطن البسيط من اهل الغالبية الصامتة يعيش اللون الرمادي ويرى المستقبل رماديا، وآخر قرارات السلطة التنفيذية جاءت ذات لون رمادي بحيث باتت توقف وتحارب أي صورة من صور الترفيه والفرح من خلال الخبر الذي تصدر وسائل الاعلام المحلي في شهر أغسطس 2021م يقول (إن عجلة المشاريع التنموية والترفيهية في البلاد بدأت بالتحرك حيث كشفت مصادر حكومية أن لجنة الخدمات في مجلس الوزراء الموقر ستكون منوطة بمتابعة 15 مشروعاً تنموياً وترفيهياً يتم تنفيذها على 3 مراحل قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى وتشمل تطوير جزيرة فيلكا واستثمار الجزيرتين الجنوبية والشمالية لجسر الشيخ جابر وإقامة مطاعم ومقاهي والاستفادة من الإطلالة على الجون ومدينة الكويت والعمل على تحويل منطقتي الوفرة والعبدلي من زراعيتين فقط لترفيهيتين وإنشاء مدينة صحية متكاملة، بالإضافة إلى إنجاز مشروع المدينة الترفيهية،

وأضافت المصادر انه سيتم خلال الأسابيع القليلة المقبلة استدعاء الجهات المسؤولة عن هذه المشاريع ومتابعتها والوقوف على سير أعمالها وتذليل العقبات أمامها) كلام جميل جدا ويوضع في اللون الأبيض الناصع، ولم يكمل عاماً هذا التصريح حتى جاءنا القرار الذي يتشح باللون الأسود من خلال قرار مجلس الوزراء الموقر الذي نشر على صدر الصحف المحلية يوم 21/7/2022م الذي يقول (إن مجلس الوزراء اطلع على تقرير اللجنة الوزارية المشرفة على متابعة تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى والتي ناقشت مشروع إقامة أنشطة ترفيهية في منطقتي الوفرة والعبدلي الزراعيتين من جميع جوانبه،

وقد تم التطرق إلى النتائج التي قد تصاحب المضي في تنفيذ هذا المشروع، بأنه يتعارض مع القوانين المحلية والمخطط الهيكلي الرابع للكويت، إضافة إلى إخلاله بمنظومة الأمن الغذائي، وعليه أصدر مجلس الوزراء قراره بإلغاء قرارين سبق أن اتخذهما، الأول موافقته على تقرير الزراعة بشأن الإجراءات المتخذة من قبلها لإقامة أنشطة ترفيهية في المنطقتين، وسبل استغلال المساحات المناسبة فيهما لتنفيذ وإنجاز المشاريع والمبادرات وفق النصوص والإجراءات المتبعة في هذا الشأن، والخطة الزمنية التي تم وضعها على المدى القصير والمتوسط والبعيد.

والقرار الثاني يتضمن تكليف الزراعة باستكمال التنسيق مع وزارات المالية والأشغال والمواصلات والتجارة والكهرباء، إضافة إلى البلدية والجهات التي تراها مناسبة لاتخاذ كل ما من شأنه تذليل المعوقات التي قد تواجه تنفيذ الأعمال الخاصة بالمشاريع والمبادرات المتعلقة بإقامة أنشطة ترفيهية في منطقتي الوفرة والعبدلي الزراعيتين، ووضع خارطة الطريق المناسبة التي تضمن سرعة الإنجاز، وذلك وفق النصوص والإجراءات المعمول بها) وهنا نقول الغاء امل الترفيه لونه اسود من خلال عبارات انشائية جميلة تجعل نزيد ثقب جديدا لأذن المواطن الذي باتت اذنه كثيرة الثقوب من كثرة الوعود الكلامية واننا نعيش فعلا في اللون الرمادي لأن القرار الأول ابيض والثاني اسود فساح اللونين على بعضهما وخرج لنا اللون الرمادي وهو واقع حالنا بكل شيء يخص حياة وعيشة المواطن الكويتي البسيط.

والحين أتساءل كمواطن بسيط من اهل الغالبية الصامتة التي تطالع الله سبحانه وتعالى وتطالع السلطتين بالبلاد كي يصلحوا الحال هل سيطول اللون الرمادي الذي نعيش فيه؟ وهل سنعود للون الأبيض الذي فقدنا بسبب كثرة السواد الذي جعلنا نكون في زمن رمادي؟ والحين ما أقول الا هذي الكويت صلي على النبي، وخلص الحجي، وما في سوى الدعاء لرب البيت العتيق ان يحفظ الكويت وأميرها وشعبها من كل سوء ويبدل اللون الرمادي لابيض والامل كبير على ان يكون القادم ابيض، ولا يصح إلا الصحيح.

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? مواطن يسأل: شنو أخبار الجذابين؟ الجواب يسخنون خلف القول تجهيزا للحل القادم، وانت اركد واعقل يا مواطن.

