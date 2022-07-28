آراء

ان الشعب الكويتي من أكثر الشعوب وعيا وتفتحا وتعلما منذ قديم الزمان

فقد ارتقى بدولته لتصبح من أرقى الدول فى جميع الجوانب الحياتية سواء بالجانب الفكري أو الاجتماعي او الاقتصادي او الرياضي...الخ

واصبح محط إعجاب وطموح الكثير من شعوب الدول المجاورة التي كانت تفتقر آنذاك لمثل تلك الجوانب ومن المفترض والمعتاد ان تستمر عجلة التطور والتقدم بالمسير فى دولتنا الحبيبة،،، ولكن للأسف فقد تعثرت تلك العجلة وأنهار كل ما بني بالسابق وذلك بسبب الفساد المنتشر بالدولة من قبل بعض القياديين والمسؤولين وضعاف النفوس فيها وباتت عروس الخليج فى المؤخرة وأصبحت تلك الدول المجاوره تتباهى وتفتخر بما وصلوا إليه من تقدم وتطور.

يؤسفنا نحن أبناء الكويت أن نرى دولتنا تسير فى هذا المنحنى الخطير، فنحن ذلك الشعب الواعي والمنفتح من واجبنا اليوم ان ننتشلها من القاع، وذلك من خلال اختياراتنا الصائبة فى من يمثلنا في مجلس الأمة والذي يعتبر بمثابة السلطة التشريعية فى البلاد وله الدور المهم فى تطورها فقد تكون النظرة الخاطئة التي يتم من خلالها اختيار الأعضاء كالفرعيات القبلية أو التوجهات الطائفية إضافة إلى الأساليب غير القانونية لدى بعض الناخبين فى دوائر معينة من خلال تغيير العناوين لمصلحتهم مقابل مصالح شخصية للمنتخبين أو التصويت مقابل مبالغ مادية للصوت،

وغيرها من الأساليب التي قلبت موازين الديمقراطية وكان نتاجها وصول بعض الأعضاء الذين لا يستحقون عضوية المجلس ولا يملكون العقليات المؤهلة الى التطوير والإصلاح والقدرة على محاسبة المسؤول والقيادي الفاسد بل بالعكس فنجد البعض منهم وصل إلى قبة عبدالله السالم وتربع على كرسيه الأخضر ساعيا للحفاظ عليه لتعديل وضعه أكثر مدة زمنية ممكنة متواطأً مع بعض القياديين الفاسدين فى الدولة سعيا لتحقيق أهداف شخصية لا تمس للمصلحة الوطنية العامة بأي صلة فيسعى مثلا لتعيين أقاربه ومن حوله فى أماكن مهمة ومناصب شاغرة فى وزارات الدولة دون تناسبها مع تخصصاتهم فيما يسمى بتوظيف البرشوت ويسعى آخر لتعيين أفراد من عائلة واحدة فى وظائف مقابل ضمان حصوله على أصوات عائلتهم جميعاوغيرها من الأساليب الخاطئة التي قد أسهمت بانتشار الفساد الإداري ومحاربة من ينادون بالإصلاح وتدهور أحوال البلاد.

وأقف هنا تقديرا واحتراما لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح وولي عهده الأمين الشيخ مشعل الاحمد الجابر الصباح على حنكتهم السياسية ونظرتهم الثاقبة لمجرى الأمور وإخراج الكويت من عنق الزجاجة والدعوة للاصلاح وحل مجلس الأمة وعدم التدخل فى اختيارات ممثلين مجلس الأمة

لذا فيجب علينا أبناء هذا الشعب أن نكون أكثر وعياً وإدراكاً في الاختيار الأنسب لمن يمثلنا وان نتخذ ما سبق دروسا لنا لنتفاداها فى المرحلة القادمة ونضع مصلحة الكويت أمام أعيننا و ننتهز تلك الفرصة ونرتقي بمن يمثلنا ونعود بكويتنا كما كانت عروسا للخليج

