أحمد النواف.. آمال وطموحات

آراء

صدور امر أميري بتعيين الشيخ أحمد نواف الأحمد وهو النجل الأكبر لأمير البلاد صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، رئيساً لمجلس الوزراء، يأتي في ظروف اسثنائية تعيشها الكويت، إذ مرت خلالها بمنعطفات وتجاذبات سياسية مختلفة.

وبهذا القرار يخلف الشيخ أحمد نواف الاحمد الجابر الصباح، سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح الذي قدم استقالته خلال الأشهر القليلة الماضية.

ونص الأمر الأميري السامي على تعيين فريق أول متقاعد الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء، وأن يكلف بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة وعرض أسمائهم على أمير البلاد لإصدار مرسوم تعيينهم.

ويتولى الشيخ أحمد النواف رئاسة الوزراء في مرحلة مهمة مليئة بالتحديات في تاريخ الكويت، حيث يرتقب خلال الفترة القادمة صدور مرسوم بحل مجلس الأمة الكويتي، وبالتالي ستشرف الحكومة الجديدة على إعداد الانتخابات القادمة.

وبذلك يكون الشيخ أحمد النواف قد تولى منصبه الجديد بعد أزمة سياسية شهدتها البلاد على مدار الفترة الماضية نتيجة توتر العلاقة بشكل شبه مستمر بين الحكومة والبرلمان، ويؤكد قرار تعيين الشيخ أحمد النواف في منصب رئيس الوزراء في هذا التوقيت الدقيق، ثقة القيادة الكويتية بقدرته على تجاوز تحديات المرحلة الراهنة، لاسيما ان هذه الإمكانات والخبرات اكتسبها النواف من مسيرته العملية الطويلة التي تدرج فيها خلال تبوئه العديد من المناصب المدنية والعسكرية والتي ترك فيها بصمات مميزة.

ونحن إذ نهنئ ونبارك لمعالي الفريق أول الشيخ احمد النواف الثقة السامية بتعيينه رئيساً لمجلس الوزراء، نسأل الله له الصحة والعافية والتوفيق والسداد لخدمة البلاد والعباد في ظل القيادة السياسية، خصوصا في هذا التوقيت المهم والمرحلة الراهنة.

ولا شك ان قبول رئيس الوزراء أحمد النواف لهذه المسؤولية الكبيرة، دليل قاطع على أنه سيكون قادرا على حمل هذه الأمانة الوطنية بإذن الله، والسعي إلى تجاوز التحديات، ووضع السياسة العامة للدولة والاشراف على تنفيذها والمحافظة على أمن الوطن وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة وإعداد مشروع الخطة العامة للدولة، وتوجيه اعمال الوزارات والهيئات العامة التابعة لها والتنسيق بينها، ومعالجة مختلف القضايا المهمة، ومنها تعديل التركيبة السكانية، ومحاربة تجار الاقامات، وغسيل الاموال والقرارات التي تصب في مصلحة المواطن والنهوض بالبلد إلى مواكبة التطور الذي تعيشه دول العالم.

الشعب الكويتي عبر عن فرحته بتعيين النواف رئيسا للوزراء، وذلك لشعوره بأن عجلة الإصلاح ومحاربة الفساد، بدأت بالدوران فعلا، فالشعب يتأمل خيراً بوجود النواف على رأس الحكومة، والجميع ينتظر قرارات جادة وملموسة لنعيش عصر الازدهار والخير، فالكويت اليوم بأمس الحاجة الى إصلاحات شاملة تعيد الكويت إلى سابق عهدها عروسا للخليج.

بإذن الله بداية عصر جديد ومختلف لدولتنا الحبيبة على جميع الاصعدة المحلية والاقليمية والعالمية، خصوصا ان المواطنين استقبلوا خبر تعيين أحمد النواف رئيسا للوزراء بكل فرح وتفاؤل.

في النهاية، ندعو الله ان يوفق الشيخ أحمد النواف، الى ما يحبه ويرضاه، وأعانه الله على حمل الامانة، ونحن نعلم بأن الحمل ثقيل ولكنك بهمتك ويقينك وايمانك بالله بأنه سيعينك على حمل الإرث، فأنت لها واتمنى من الله ان يسدد خطاك تحت قيادة حضرة صاحب السمو وولي عهده الامين وحفظ الله الكويت وأميرها وشعبها من مكروه.

