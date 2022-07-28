استفتاء تونس وهيكلة المنطقة

آراء

كان متوقعاً أن يحظى الاستفتاء الشعبي الذي أسس عليه الرئيس التونسي قيس سعيد قيام جمهورية جديدة بشبه إجماع من المواطنين، فعلى الرغم من أن النتيجة الرسمية لم تُعلن حتى اللحظة إلا أن نسبة المشاركة التي تجاوزت الـ27%، والقبول الكبير بتغيير الدستور ووصول نسبته إلى 92%، كل ذلك جاء حيث لا يشتهي بعض الراديكاليين، وحيث تؤمن التيارات التحررية لدعم جمهورية بورقيبة الأولى، وأصبح لدى الرئيس التونسي المنتخب وثيقة شرعية يحكم بها البلاد من دون منغصات حزبية، أو مهاترات ومشاجرات برلمانية، ومن دون تراشق بالعقائد والأحذية تحت قبة «المجلس العظيم».

استفتاء تونس قد يلقي بظلاله الكثيفة على انتخابات ليبيا التي دخلت منذ أصبح للدولة «العريضة» حكومتان واحدة يرأسها وزير الداخلية السابق «باشاغا»، ويقيم في الشرق القريب من مصر، والآخر «الدبيبة» الذي يلقب نفسه برئيس حكومة الوحدة الوطنية وأنه لن يتنازل عن الحكم حتى لو جاء إليه «باشاغا» بالعدة والعتاد من بنغازي إلى طرابلس، ولو كانت تحرسه جيوش حفتر الجرارة، وميليشيات الصحاري الدوارة.

استفتاء تونس قد يعجل بالانتخابات الليبية، وقد يضع التيارات الدينية المناهضة لحكومة «باشاغا» في مأزق، حيث الأثر التونسي لا يمكن إغفاله، والتمدد التحرري لديه من الميراث في ليبيا ما يحرك الانتخابات القادمة بعيدًا عن الميليشيات الوافدة، وقريبًا من «الجيش الوطني الحر».

تونس تؤثر في المغرب العربي بما تمتلكه من إرث حضاري، وحراك اجتماعي وثقافي، وشجاعة ملفتة من بين جميع التيارات السياسية الفاعلة.

لعلنا نتذكر ما حدث في سيدي بوزيد وعندما قام فتاها مهيض الجناح بحرق نفسه، ليطلق من الدولة الخضراء ثورات الربيع العربي.

صحيح أن الثمار لم تجن، وأن المردود لم يتحقق، وصحيح أن الخراب كان أسرع من إرادة الحياة، أو إقامة مجتمعات الحرية والعدالة مثلما كان يزعم أصحاب «الشعار»، لكن الأكيد أن تونس تؤثر ليس في مغربها العربي فحسب، إنما في مشرقها أيضًا، في مصر حيث المركز والمنطلق لجميع الثورات الإقليمية الحديثة، منذ عرابي وسعد زغلول وجمال عبدالناصر، حتى أشعل «البوسعيدي» في جسده النار احتجاجًا على ضنك العيش وضياع الأمل وصعوبة الحياة.

انتهى الاستفتاء التونسي بنصر «مؤزر» لرئيس الدولة قيس سعيد على التيار الديني المتحكم منذ 2010 وحتى ليلة الثلاثاء الماضي.

ربما تكون المؤشرات الأولية ليست نهائية، لكنها تعطينا فكرة إلى أي مدى تتجه أصوات التيار الشعبي الجارف، وإلى أي مدى يمكن لهذا التيار أن يقود الشارع مع الرئيس، وأن يمنع المقاطعين «كسلاً» أو «قصدًا» من التسلل مجددًا إلى برلمان فاضح كاشف لكل النوايا والمواقف والتوجهات.

تونس إلى أين؟ سؤال لم يعد جديرًا بالطرح بعد أن امتلك قيس سعيد زمام الأمور دستوريًا، وبعد أن تأكد مناصريه أن لديهم مناصرين ومؤيدين في الشارع، وبعد أن أصبح الحكم في يد الشعب ربما لأول مرة منذ تم وضع هذا الشعب العريق على المحك.

تونس نحو المستقبل، بكل تأكيد، بل ليست تونس وحدها إنما ليبيا أيضًا، وليست ليبيا بمفردها إنما المنطقة التي تتأثر، والإقليم الذي يغلي، والظروف المعيشية التي تلتمس الأعذار للحرب الروسية الأوكرانية.

اتفاق الحبوب الأخير، لن يكون أخيرًا حيث آثاره على خفض أسعار السلع الاستراتيجية بمقدار 30% على الأقل سوف يلقي بظلاله على الاقتصاد التونسي، سوف يخفف الأعباء من على عاتق الحكومة القادمة بعد الاستفتاء «العظيم»، وسوف تصبح القاهرة أقل أنينًا مما سبق حيث تعتمد في غذائها الأساسي على 80% من القمح القادم من روسيا وأوكرانيا وغيرهما، حيث البقية المتبقية ستظل في عهدة «الفلاح المصري» الفصيح.

المنطقة تتغير، وتونس تنجح في تعديل الدستور، وليبيا تتجه نحو المستقبل بخطى أكثر من سريعة، والقاهرة تمضي في عمليات البناء بسواعد أبنائها ومساعدة الأشقاء، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يطلق مدينة الأحلام بمشروع «ذا لاين» الحضاري الكبير، بطول 500 كيلو متر وعرض 200 كيلو متر على ساحل البحر الأحمر.

والمنطقة تتغير، وإنسانها يتغير، والله الموفق والمستعان.