المخابرات السودانية تقبض على زعيم «جيش الموت»

عربيات ودوليات

أعلنت الاستخبارات العسكرية في مدينة كوستي السودانية القبض على زعيم «جيش الموت» الشهير بـ«باكوبي». وأفادت صحيفة «الانتباهة» بأن الاستخبارات العسكرية بكوستي، أكبر مدن ولاية النيل الأبيض، تمكنت من «القبض على زعيم عصابة جيش الموت ، قبل لحظات فقط من دخوله أراضي دولة جنوب السودان».

وأشارت إلى أن «باكوبي كان قد انطلق في عملية هروب من الخرطوم بتخطيط عالٍ للغاية، قاصدا دولة جنوب السودان، قبل أن يتم القبض عليه». وأوضحت الصحيفة أن باكوبي «يعرف على نطاق واسع بأنه القائد الأول لمجموعة «9 طويلة» وزعيم عصابة الموت». ولفتت إلى أنه نجا من عدة محاولات للقبض عليه من قبل.