السعودية تمد أوروبا بالطاقة الخضراء عبر اليونان

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أثينا- الرياض- الوكالات: أبرمت اليونان والسعودية اتفاقا بخصوص مد كابل بيانات تحت البحر يربط أوروبا بآسيا وناقشتا إمكان ربط شبكتي الكهرباء فيهما لتزويد أوروبا بطاقة خضراء أرخص تجعل اليونان مركزا لتوزيع الطاقة الخضاء في اوروبا.

وكانت اليونان والسعودية اتفقتا في مايو على الشروط الرئيسية لإقامة مشروع مشترك لبناء كابل بيانات، أو ما يسمى «بممر بيانات الشرق إلى المتوسط»، والذي ستطوره شركة «مينا هاب» المملوكة لشركة الاتصالات السعودية وشركة الاتصالات وتطبيقات الأقمار الصناعية اليونانية «تي.تي. إس. إيه».

ووُضعت اللمسات الأخيرة على الاتفاق خلال زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لليونان وهي الأولى له لدولة عضو في الاتحاد الأوروبي منذ عام 2018.

وقال الأمير محمد وهو جالس إلى جانب رئيس الوزراء اليوناني كوستاس ميتسوتاكيس «(من خلال) ربط شبكة الكهرباء (في البلدين) يمكننا تزويد اليونان وجنوب غرب أوروبا من خلال اليونان بطاقة متجددة أرخص بكثير».

وقال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان إن زيارته لليونان تستهدف الاتفاق على الربط الكهربائي بهدف دعم إمدادات الطاقة مع دول جنوب وغرب أوروبا وكذلك جعل اليونان مركزًا لتوزيع الهيدروجين النظيف الذي ستنقله السعودية إلى دول القارة الأوروبية ضمن خطط التحول للطاقة المتجددة. وأضاف ولي العهد خلال لقائه مع رئيس الوزراء اليوناني، كرياكوس ميتسوتاكيس نقلته وسائل الإعلام، «سنجعل اليونان مركزًا للهيدروجين في أوروبا وهو ما سيعود بالنفع على كلانا».كما وقع البلدان اتفاقات ثنائية في مجالي الطاقة والتعاون العسكري، ضمن مجالات أخرى.

من جهته أشاد ميتسوتاكيس بزيارة الأمير محمد باعتبارها فرصة لإجراء مزيد من المناقشات للتطورات الإقليمية و»كيفية تعزيز هذه العلاقة المهمة بين بلدينا، مع التركيز بشكل خاص على التعاون الاقتصادي».

كما وقعت السعودية واليونان مذكرات تعاون عسكرية واقتصادية وأمنية فضلا عن أخرى لمحاربة الجريمة. كما شملت مجالات التعاون أيضاً المجال الاقتصادي، من خلال التوقيع على اتفاقية لحماية وتشجيع الاستثمار.

وتضمنت التوقيعات إدراج اتفاقيةٍ للتفاهم والتعاون في المجال الصحي، بالإضافة لمذكرة تفاهم في مجال التعاون العلمي والتقني.

وكان رئيس الوزراء اليوناني، قد رحب بولي العهد السعودي، لحظة وصوله إلى مقر الحكومة بالعاصمة أثينا، وأجرى مراسم استقبال رسمية له، وقال إن الزيارة تعد فرصة لتعزيز العلاقات الثنائية، وسنبحث تطوير التعاون والشراكة مع الرياض.

